Playoff NBA Cleveland chiude i giochi con Miami Warriors sul 3-1 contro i Rockets

Warriors e Rockets quasi. Nella notte dei Playoff NBA a sorridere è Cleveland, che travolge Miami con il punteggio eloquente di 138-83 e si regala il passaggio al secondo turno con il margine complessivo più ampio in una serie di postseason. Uno sweep frutto di una prestazione solida al tiro (54.7% contro il 36% avversario) e in difesa (45 rimbalzi difensivi, 6 stoppate e 15 palle rubate). Di fatto però i numeri lasciano il tempo che trovano al termine di una sfida che ha visto i Cavaliers dominare in lungo e in largo, a partire da un primo quarto chiuso sul +26 fino al +60 toccato negli ultimi istanti di gara. Sono sei i giocatori in doppia cifra per gli ospiti e il top scorer è Donovan Mitchell (22 punti), che si affianca ai 19 di De’Andre Hunter e ai 18 di Ty Jerome. 🔗 La serie tra Heat e Cavaliers si è chiusa. Quella traquasi. Nella notte deiNBA a sorridere è, che travolgecon il punteggio eloquente di 138-83 e si regala il passaggio al secondo turno con il margine complessivo più ampio in una serie di postseason. Uno sweep frutto di una prestazione solida al tiro (54.7%il 36% avversario) e in difesa (45 rimbalzi difensivi, 6 stoppate e 15 palle rubate). Di fatto però i numeri lasciano il tempo che trovano al termine di una sfida che ha visto i Cavaliers dominare in lungo e in largo, a partire da un primo quarto chiuso sul +26 fino al +60 toccato negli ultimi istanti di gara. Sono sei i giocatori in doppia cifra per gli ospiti e il top scorer è Donovan Mitchell (22 punti), che si affianca ai 19 di De’Andre Hunter e ai 18 di Ty Jerome. 🔗 Sportface.it

