Playoff equilibrato ma purtroppo arriva l' eliminazione

Playoff. Dopo un’ottima regular season, terminata con due vittorie, un pareggio e una sconfitta, la formazione biancorossa guidata dal capitano e giocatore. 🔗 Europa.today.it - Playoff equilibrato, ma purtroppo arriva l'eliminazione Per il terzo anno consecutivo la rincorsa della squadra maschile di tennis della Vittorino da Feltre alla promozione in Serie B2, si ferma ai. Dopo un’ottima regular season, terminata con due vittorie, un pareggio e una sconfitta, la formazione biancorossa guidata dal capitano e giocatore. 🔗 Europa.today.it

Approfondimenti da altre fonti

Playoff equilibrato, ma purtroppo arriva l'eliminazione - Per il terzo anno consecutivo la rincorsa della squadra maschile di tennis della Vittorino da Feltre alla promozione in Serie B2, si ferma ai playoff. Dopo un’ottima regular season, terminata con due vittorie, un pareggio e una sconfitta, la formazione biancorossa guidata dal capitano e giocatore... 🔗ilpiacenza.it

Curling femminile: l’Italia lotta con la Svizzera, ma arriva la sconfitta ai Mondiali. Playoff compromessi - L’Italia ha lottato alla pari con la Svizzera per otto end ai Mondiali 2025 di curling femminile, poi nel finale si è dovuta inchinare al cospetto della corazzata elvetica capace di vincere quattro delle ultime cinque rassegne iridate. Le azzurre hanno cercato il colpo a effetto sul ghiaccio di Uijeongbu (Corea del Sud) contro uno degli avversari più quotati in circolazione, ma purtroppo sono incappate nella quinta battuta d’arresto su sette partite disputate in terra asiatica. 🔗oasport.it

Arriva la Stella Cento: Valtur Brindisi decisa a riprendere la marcia verso i playoff - BRINDISI – Un avversario sulla carta “abbordabile”, può diventare un rivale insidioso. L’emergenza infortuni impone alla Valtur Brindisi di non sottovalutare l’impegno contro la Stella Cento in programma oggi pomeriggio (ore 17.30) al PalaPentassuglia, per la 31esima giornata del campionato di A2... 🔗europa.today.it

Su questo argomento da altre fonti

Playoff equilibrato, ma purtroppo arriva l'eliminazione; Playoff equilibrato ma purtroppo arriva l' eliminazione. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Playoff equilibrato, ma purtroppo arriva l'eliminazione - Per il terzo anno consecutivo la rincorsa della squadra maschile di tennis della Vittorino da Feltre alla promozione in Serie B2, si ferma ai playoff. Dopo un’ottima regular season, terminata con due ... 🔗ilpiacenza.it

Primavera, domani arriva il Sassuolo: i playoff sono ormai lontani, ma... - Toro.it - Ora però arriva il Sassuolo a Orbassano ... spegnendo quasi le speranze di un possibile raggiungimento dei playoff. Playoff che sembrano invece alla portata del Sassuolo campione in carica ... 🔗msn.com