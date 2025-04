Playoff Champions è buona la prima della Sir | Piacenza finisce ko in quattro set nel match di esordio

Perugiatoday.it - Playoff Champions, è buona la prima della Sir: Piacenza finisce ko in quattro set nel match di esordio La Sir Susa Vim Perugia torna a vincere. Ed è sicuramente il dato più importante. La bruciante eliminazione dalla corsa scudetto non poteva non lasciare strasichi e dunque non era certo scontato conseguire il successo, visto anche il valore dell'avversario.La Gas Sales Bluenergy è caduta per. 🔗 Perugiatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Savino Del Bene Scandicci, buona la prima nei quarti playoff - Savino Del Bene Scandicci vs Eurotek Uyba Busto Arsizio 3-1 (25-14,23-25,25-14,25-17) SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ribechi, Herbots 9, Castillo (L1), Ruddins n.e., Mancini n.e., Ognjenovic 4, Parrocchiale (L2) n.e., Bajema n.e., Graziani n.e. , Nwakalor 9, Carol 14, Antropova 27, Mingardi 11, Ung n.e. All.: Gaspari M. EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO: Howard, Pelloni (L1), Van Der Pijl n.e., Piva 8, Van Avermaet 10, Morandi n. 🔗corrieretoscano.it

Use Scotti Rosa, buona le prima dei playoff con Martina Treviso - Use Scotti Rosa – Martina Treviso 61-54 (12-10, 27-32, 46-41) USE ROSA SCOTTI: Tarkovicova 19, Colognesi 9, Castellani 5, Antonini 4, Vente 14, Fiaschi ne, Ruffini 8, Samoylych ne, Ianezic 2, Ndiaye, Chelini ne, Casini. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)MARTINA TREVISO: Vespignani 4, Peresson 19, Stawicka 11, Da Pozzo 2, Aijanen 9, Lazzari ne, Aghilarre 2, Chukwu 3, Egwoh 2, Carraro 2. All. MatassiniARBITRI: Caneva e Trinci di Collegno EMPOLI – La prima, la più complicata, la più temuta da chi gioca in casa è andata: uno a zero Use Rosa Scotti. 🔗corrieretoscano.it

Playoff Scudetto, la prima di semifinale non è buona: Savino Del Bene sconfitta 3-0 a Milano - La semifinale sulla carta più equilibrata delle due in questi playoff scudetto non poteva iniziare peggio. La Savino Del Bene Scandicci stecca notevomente gara uno, facendosi superare all'Allianz Cloud in tre set da una Numia Vero Volley Milano decisamente più in forma e motivata. Le biancoblù... 🔗firenzetoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Playoff Champions, è buona la prima della Sir: Piacenza finisce ko in quattro set nel match di esordio; Come funzionano i playoff di Champions League, chi gioca (ci sono anche tre squadre italiane) e quando; Classifica e verdetti: Inter agli ottavi. Rischio derby Milan-Juve al playoff; A Bruges finisce 2-1 l'andata dei playoff di Champions. 🔗Cosa riportano altre fonti

Playoff UCL - Vince la Juve ma Perisic dà speranze al PSV. Il Real Madrid ribalta il City, Dortmund prepotente - Buona la prima delle due partite di play off di Champions League 2024/25 per la Juventus che batte per 2-1 il PSV Eindhoven grazie alle reti di McKennie e Mbangula che all’82esimo riporta in ... 🔗msn.com

Champions League, i verdetti della serata: chi è agli ottavi, chi è ai playoff e chi già a casa - La prima parte del settimo ... dovranno dunque passare per i playoff. Slot e Flick non potranno scendere al di sotto insomma dell’ottava posizione, l’ultima buona per il passaggio diretto. 🔗msn.com

Playoff Scudetto, la prima di semifinale non è buona: Savino Del Bene sconfitta 3-0 a Milano - La semifinale sulla carta più equilibrata delle due in questi playoff scudetto non poteva iniziare peggio. La Savino Del Bene Scandicci stecca notevomente gara uno, facendosi superare all'Allianz ... 🔗today.it