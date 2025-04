Play-off B nazionale | Pavia sfida Arezzo ecco la classifica finale

Play-off per la "B nazionale" sarà Pavia. Il dubbio era se prendere in considerazione anche i confronti diretti della prima fase oppure solo la seconda. Ha prevalso la prima tesi. Per quale motivo? Arezzo ha battuto Casale e, quindi, tutte le squadre hanno completato i Play-in con questa classifica: Oleggio prima, a 34; Lucca seconda, a 32; San Miniato terza, a 30; Borgomanero quarta, a 26; Quarrata ottava, a 22.Quindi, tre squadre a 24: Empoli è quinta per il 2-0 nei confronti diretti con Pavia e per l’1-1 con Arezzo: totale 3 vinte e una persa); Arezzo 1-1 sia con Empoli sia con Pavia: totale 2-2; e Pavia 0-2 con Empoli e 1-1 con Arezzo: totale 1-3. Quindi, quinta Empoli, sesto Arezzo, settima Pavia.In un primo momento si pensava che valessero solo gli scontri diretti della seconda fase. 🔗 Sport.quotidiano.net - Play-off B nazionale: Pavia sfida Arezzo, ecco la classifica finale L’avversaria di Bcl nel primo turno dei-off per la "B" sarà. Il dubbio era se prendere in considerazione anche i confronti diretti della prima fase oppure solo la seconda. Ha prevalso la prima tesi. Per quale motivo?ha battuto Casale e, quindi, tutte le squadre hanno completato i-in con questa: Oleggio prima, a 34; Lucca seconda, a 32; San Miniato terza, a 30; Borgomanero quarta, a 26; Quarrata ottava, a 22.Quindi, tre squadre a 24: Empoli è quinta per il 2-0 nei confronti diretti cone per l’1-1 con: totale 3 vinte e una persa);1-1 sia con Empoli sia con: totale 2-2; e0-2 con Empoli e 1-1 con: totale 1-3. Quindi, quinta Empoli, sesto, settima.In un primo momento si pensava che valessero solo gli scontri diretti della seconda fase. 🔗 Sport.quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Basket serie B nazionale, La T Gema e Fabo brindano ai playoff - Montecatini, 27 aprile 2025 – L’ultima giornata della regular season di serie B nazionale consegna due verdetti positivi per le due formazioni termali che brindano alla qualificazione ai playoff. Sconfitta indolore per la T Gema Montecatini che cade al Pala Carrara di Pistoia contro Jesi 70-76. La squadra di Del Re chiude terza nel Girone A e nel primo turno dei playoff se la vedrà contro Mestre. Doveva vincere per accedere ai playoff immediatamente e questo ha fatto la Fabo che si è aggiudicata (84-75) lo spareggio con la Luiss Roma, costretta al play-in. 🔗lanazione.it

I Blacks di Faenza affrontano i play in per i playoff di A2 e B Nazionale - Avete presente quando dovete andare a Bologna, ma a causa del traffico percorrete gli Stradelli Guelfi invece dell’autostrada? A destinazione ci si arriva comunque pur mettendoci più tempo e sprecando anche più benzina. Questo è ciò che è accaduto ai Blacks, vistisi allungare la strada per raggiungere i playoff, diventata più tortuosa. Persa con Mestre la possibilità dell’accesso diretto nelle prime sei, ora i faentini devono ricorrere ai play in per raggiungere i quarti di finale, sorta di roulette russa che coinvolgerà le classificate dal settimo al dodicesimo posto e che si disputeranno ... 🔗sport.quotidiano.net

È morto Giovanni Maga, scienziato e virologo del Consiglio nazionale delle ricerche di Pavia: aveva 59 anni - Pavia – Il mondo medico scientifico italiano piange Giovanni Maga, scienziato e virologo direttore del dipartimento di Scienze biomediche del Consiglio nazionale delle ricerche di Pavia, già direttore dell’Istituto di genetica molecolare. Aveva 59 anni. La notizia è stata resa nota dall’istituto pavese, precisando che la morte è avvenuta sabato 22 marzo, “a seguito di una lunga malattia”. Maga aveva scritto oltre 200 lavori su riviste internazionali e aveva pubblicato diversi brevetti, dedicando la sua carriera alla ricerca e alla divulgazione scientifica. 🔗ilgiorno.it

Ne parlano su altre fonti

Play-off B nazionale: Pavia sfida Arezzo, ecco la classifica finale; Risultati Seconda Categoria Pavia - Girone U - Playoff - Lombardia; Dany Basket, Pavia è l’ultimo ostacolo sulla strada verso i playoff; Serie B - La Vismederi Costone chiude la stagione dalla Riso Scotti Pavia. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Play-off B nazionale: Pavia sfida Arezzo, ecco la classifica finale - L’avversaria di Bcl nel primo turno dei play-off per la "B nazionale" sarà Pavia. Il dubbio era se prendere in considerazione anche i confronti diretti della prima fase oppure solo la seconda. Ha ... 🔗sport.quotidiano.net

B Nazionale: ecco verdetti, Play-In, Play-Off e Play-Out - Di seguito i risultati della 38^ e ultima giornata di Serie B Nazionale Old Wild West 2024/25, diciannovesima di ritorno, le classifiche finali dei due gironi, i verdetti e ... 🔗pianetabasket.com

Serie B Nazionale: Ultima Giornata Decisiva per Playoff e Play-in - Arrivati al trentottesimo e ultimo atto della regular season di Serie B Nazionale non sono poche le compagini ancora in corsa per un obiettivo, fra Girone A e Girone B. Il destino delle termali ad ese ... 🔗msn.com