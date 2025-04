Piume trucco parrucca e molto di più | le drag queen conquistano i palchi della Romagna

drag queen, uomini che si esibiscono in spettacoli di varietà in abbigliamento femminile e trucco appariscente. Scintillanti e piene di vita, calcano i palchi con parrucche ingombranti. 🔗 Forlitoday.it - Piume, trucco, parrucca e molto di più: le drag queen conquistano i palchi della Romagna In una società che si interroga costantemente sul concetto di ‘genere’, trovano il loro meritato spazio le, uomini che si esibiscono in spettacoli di varietà in abbigliamento femminile eappariscente. Scintillanti e piene di vita, calcano icon parrucche ingombranti. 🔗 Forlitoday.it

Piume, trucco, parrucca e molto di più: le drag queen conquistano i palchi della Romagna - Tra lustrini, parrucche e ironia, le drag queen accendono i riflettori sulla libertà di espressione in Romagna. Un viaggio tra arte, trasformismo e lotta contro i pregiudizi ... 🔗forlitoday.it

