Più sicurezza corteo unitario a Varese

Varese con il titolo, scelto a livello nazionale, "Uniti per un lavoro sicuro". Focus della manifestazione sarà il tema della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. "La sicurezza non può essere un optional, né un costo da tagliare – dicono le tre sigle – occorrono più risorse e controlli più rigorosi. Fino ad arrivare, al più presto, all'obiettivo comune di Cgil, Cisl e Uil: zero morti sul lavoro". In città è previsto un corteo, con il concentramento alle ore 9 in piazza Repubblica e l'arrivo in piazza Monte Grappa. Sul palco interventi dei delegati e musica con la band "Targhe Alterne". A conclusione della manifestazione interverrà Santo Biondo, segretario nazionale Uil. L.C.

