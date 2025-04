Più imprese e occupati in Sicilia | Agrigento tra le 5 province virtuose dell' isola

Sicilia vede la ripresa dell'economia in questo avvio di 2025, soprattutto nei settori innovativi. E Agrigento figura tra le 5 province virtuose dell'isola. In un'Italia che nel primo trimestre di quest'anno registra un calo di 3.061 unità nel numero di imprese, la Sicilia è la seconda.

