Più che panchine sembrano delle bare sui social scoppia la polemica per gli arredi del lungomare

social. Ha generato commenti e polemiche un’immagine pubblicata via Facebook, sulla pagina “Chiacchiere tra cattolichini”, in cui viene ritratta una panchina che. 🔗 Riminitoday.it - "Più che panchine sembrano delle bare", sui social scoppia la polemica per gli arredi del lungomare C’è chi anche le ha addobbate, ironicamente, con una croce e un mazzo di fiori. Per poi scattare una fotografia e diffonderla sui. Ha generato commenti e polemiche un’immagine pubblicata via Facebook, sulla pagina “Chiacchiere tra cattolichini”, in cui viene ritratta una panchina che. 🔗 Riminitoday.it

