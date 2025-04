Più agevolazioni per le famiglie sui costi delle mense scolastiche di Città Sant' Angelo | le novità per il 2025-2026

Via libera alle esenzioni e le riduzioni dei costi della mensa scolastica per il prossimo anno. Approvata infatti dalla giunta la delibera con cui si dà seguito a quanto proposto dall'assessore alle Politiche sociali Lucia Travaglini per andare incontro alle famiglie con maggiori difficoltà.

