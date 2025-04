Pisa vicino alla Serie A Inzaghi riprende la festa sui social | VIDEO

Pisa di Filippo Inzaghi è vicino alla promozione in Serie A: 'SuperPippo' ha ripreso sui social il delirio dei tifosi al rientro in cittàIl Pisa, allenato dall'ex attaccante e tecnico rossonero Filippo Inzaghi, è a un passo dalla promozione in Serie A grazie alla vittoria di venerdì, 1-2, sul campo del Brescia. Vediamo, in questo VIDEO ripreso sui social dallo stesso 'SuperPippo', il delirio dei tifosi nerazzurri al rientro della squadra nella città toscana

Calcio, serie B: Pisa-Modena, Inzaghi suona la carica - Dopo l’ultima sosta del campionato di Serie BKT, il Pisa Sporting Club torna in campo alla Cetilar Arena, dove oggi pomeriggio alle 17.15 ospita il Modena in un match cruciale nella corsa ai playoff. L’obiettivo è vendicare la sconfitta dell’andata (1-0 per i canarini) e confermare il buon momento dei nerazzurri. Ma Filippo Inzaghi, tecnico del Pisa, invita tutti – squadra, ambiente e tifosi – a tenere i piedi ben saldi a terra. 🔗corrieretoscano.it

Serie B, lo Spezia e l'ex Genoa Lapadula inguaiano la Sampdoria. Pisa più vicino. Palermo show, 5-3 al Sassuolo - La 32ª giornata del campionato di Serie B 2024/2025 si chiude oggi, domenica 6 aprile, con tre sfide in programma. Il Catanzaro, sesto co... 🔗calciomercato.com

Le interviste del pisa. Inzaghi non fa drammi: "I più forti siamo noi. E andremo in serie A» - "Restiamo più forti dello Spezia. Abbiamo tre punti di vantaggio. La Serie A è l’obiettivo al quale vogliamo arrivare. Non abbiamo vinto? Arriveremo davanti a fine campionato. E se non lo faremo, significherà che vinceremo i playoff. Nel peggiore dei casi saliremo il prossimo anno". Il tecnico del Pisa Filippo Inzaghi, ai microfoni dell’emittente 50Canale al ’Picco’ a pochi minuti dal termine di Spezia-Pisa non è sconfortato: "Quando vedo giocare la mia squadra in questa maniera, non posso essere preoccupato. 🔗sport.quotidiano.net

DIRETTA/ Brescia Pisa (risultato finale 1-2): Inzaghi, il traguardo è vicino! (Serie B, 25 aprile 2025) - Serie B, Diretta Brescia Pisa, streaming video tv: i padroni di casa lottano per la salvezza, i toscani invece i playoff (25 aprile 2025) ... 🔗ilsussidiario.net

Serie B: i risultati della 35^ giornata Pisa sempre più vicino al ritorno in Serie A - Il pareggio dello Spezia e la vittoria del Pisa, consentono ai nerazzurri di allungare il vantaggio sulla terza in classifica ed ora il ritorno in Serie A è distante solo quattro punti. Giornata che i ... 🔗sportpaper.it

Pisa, quanti punti mancano per la promozione in Serie A? Le combinazioni - Il Pisa sogna la sesta promozione della propria storia in Serie A, dove ha debuttato nella stagione 1968-1969. I nerazzurri retrocedettero dopo una sola annata, tornando nella massima serie soltanto ... 🔗tag24.it