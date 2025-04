Pisa spara al figlio durante lite | è morto il killer di Maurizio Gucci Era ricoverato in gravi condizioni

morto oggi, 29 aprile 2025, Benedetto Ceraulo, l'uomo di 63 anni che la scorsa settimana a Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa, aveva sparato al figlio con una pistola di piccolo calibro che poi aveva rivolto contro se stesso per uccidersiL'articolo Pisa, spara al figlio durante lite: è morto il killer di Maurizio Gucci. Era ricoverato in gravi condizioni proviene da Firenze Post. 🔗 .com - Pisa, spara al figlio durante lite: è morto il killer di Maurizio Gucci. Era ricoverato in gravi condizioni E'oggi, 29 aprile 2025, Benedetto Ceraulo, l'uomo di 63 anni che la scorsa settimana a Santa Maria a Monte, in provincia di, avevato alcon una pistola di piccolo calibro che poi aveva rivolto contro se stesso per uccidersiL'articoloal: èildi. Erainproviene da Firenze Post. 🔗 .com

Su questo argomento da altre fonti

Pisa, spara al figlio in casa durante lite e poi tenta suicidio: è l’uomo condannato per l’omicidio di Maurizio Gucci - Benedetto Ceraulo, 63 anni di Caltanisetta, l'esecutore materiale dell'omicidio di Maurizio Gucci, avvenuto a Milano nel 1995, stamattina, 22 aprile 2025, ha tentato di uccidere il figlio nel Pisano L'articolo Pisa, spara al figlio in casa durante lite e poi tenta suicidio: è l’uomo condannato per l’omicidio di Maurizio Gucci proviene da Firenze Post. 🔗.com

Pisa, spara al figlio durante lite: il killer di Maurizio Gucci avrebbe perso la pazienza per un graffio sull’auto - Sarebbe stato un graffio sulla sua auto fatto dal figlio il motivo all'origine della lite che ieri, martedì 22 aprile 2025, ha portato Benedetto Ceraulo a sparare al figlio 37enne e poi a tentare il suicidio nell'abitazione a Santa Maria a Monte L'articolo Pisa, spara al figlio durante lite: il killer di Maurizio Gucci avrebbe perso la pazienza per un graffio sull’auto proviene da Firenze Post. 🔗.com

Tragedia nel Catanese, spara e uccide il figlio durante una festa - CATANIA (ITALPRESS) – Tragedia nella notte in una villa di via Vincenzo Bellini a San Gregorio, nel Catanese, dove un uomo poco più che 60enne ha sparato al figlio 23enne uccidendolo al culmine di una lite scoppiata dopo una festa che si stava tenendo all’interno della villa. Ferito anche un 31enne, che è stato condotto all’ospedale Cannizzaro per via delle ferite riportate a una caviglia, ma dopo le cure è stato subito dimesso con una prognosi di 15 giorni. 🔗unlimitednews.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Padre spara a figlio in casa e lo ferisce, poi cerca di togliersi la vita: entrambi ricoverati a Pisa; Tragedia familiare a Pisa: padre condannato per l’omicidio di Maurizio Gucci spara al figlio e tenta il suicidio; Benedetto Ceraulo, killer di Maurizio Gucci, spara al figlio dopo una lite e tenta di togliersi la vita: è grave; Pisa, padre spara al figlio, poi tenta il suicidio: è uno dei killer di Maurizio Gucci. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dopo l'assassinio di Maurizio Gucci, il killer spara al figlio: le indagini - Il killer dell'omicidio di Maurizio Gucci, autore del delitto a Milano nel 1995, tenta di uccidere il figlio nel Pisano: i dettagli della tragedia. 🔗notizie.it

Spara al figlio il giorno di Pasqua e tenta di togliersi la vita: aveva già ucciso il famosissimo - Benedetto Ceraulo, noto per l'omicidio di Maurizio Gucci, è coinvolto in un grave episodio di violenza familiare a Pisa, sparando al figlio durante una lit ... 🔗bigodino.it

Pisa, killer di Maurizio Gucci Benedetto Ceraulo spara in faccia al figlio dopo lite e poi tenta il suicidio, ora è in fin di vita - Benedetto Ceraulo, già noto alle cronache nazionali per essere l'esecutore materiale dell'omicidio di Maurizio Gucci, ha sparato in faccia al figlio 37enne dopo una lite e immediatamente dopo ha tenta ... 🔗informazione.it