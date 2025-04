Pisa | Inzaghi affronta incertezze in attacco prima della sfida cruciale contro il Frosinone

attacco per il Pisa. Filippo Inzaghi dovrà fare i conti con le condizioni di due dei suoi giocatori offensivi principali. Alexander Lind e Stefano Moreo. Due situazioni diverse, le loro, a due giorni dalla partita più importante della stagione, e probabilmente della storia recente del club.Da una parte l’attaccante danese, tornato nell’allenamento di ieri pomeriggio, quello della ripresa, a lavorare con il resto del gruppo a otto giorni di distanza dall’ultima volta, dal problema muscolare accusato al flessore nella seduta della domenica di Pasqua. Dopo aver saltato la partita con il Brescia (ha assistito comunque alla sfida in tribuna, tra il presidente Corrado e il direttore sportivo Vaira) Lind avrà a disposizione quindi tre allenamenti in vista della sfida contro il Frosinone di giovedì pomeriggio. 🔗 Sport.quotidiano.net - Pisa: Inzaghi affronta incertezze in attacco prima della sfida cruciale contro il Frosinone Più di un’incognita inper il. Filippodovrà fare i conti con le condizioni di due dei suoi giocatori offensivi principali. Alexander Lind e Stefano Moreo. Due situazioni diverse, le loro, a due giorni dalla partita più importantestagione, e probabilmentestoria recente del club.Da una parte l’attaccante danese, tornato nell’allenamento di ieri pomeriggio, quelloripresa, a lavorare con il resto del gruppo a otto giorni di distanza dall’ultima volta, dal problema muscolare accusato al flessore nella sedutadomenica di Pasqua. Dopo aver saltato la partita con il Brescia (ha assistito comunque allain tribuna, tra il presidente Corrado e il direttore sportivo Vaira) Lind avrà a disposizione quindi tre allenamenti in vistaildi giovedì pomeriggio. 🔗 Sport.quotidiano.net

