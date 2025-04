Pioggia di fuoco in Svezia morti e feriti

feriti nella zona dopo aver ricevuto diverse segnalazioni di esplosioni udite da persone nella zona. Questo è ciò che possiamo dire al momento", ha dichiarato Magnus Klarin, portavoce della polizia.Secondo Stv, diversi testimoni presenti sulla scena hanno riferito di aver udito degli spari. Il traffico ferroviario da e per Uppsala è stato temporaneamente interrotto alle 17:30. Alle 18.00 l’Amministrazione svedese dei trasporti ha dichiarato che la linea era di nuovo operativa. 🔗 Liberoquotidiano.it - Pioggia di fuoco in Svezia, morti e feriti Sarebbero "diverse" le vittime di una sparatoria avvenuta a Uppsala. Lo riferisce l’emittente svedese Stv, precisando che è in corso una vasta operazione di polizia nei pressi di piazza Vaksala. Secondo le informazioni raccolte dall’emittente, il presunto autore della sparatoria potrebbe essere fuggito dalla scena del crimine a bordo di uno scooter elettrico. "Stiamo cercandonella zona dopo aver ricevuto diverse segnalazioni di esplosioni udite da persone nella zona. Questo è ciò che possiamo dire al momento", ha dichiarato Magnus Klarin, portavoce della polizia.Secondo Stv, diversi testimoni presenti sulla scena hanno riferito di aver udito degli spari. Il traffico ferroviario da e per Uppsala è stato temporaneamente interrotto alle 17:30. Alle 18.00 l’Amministrazione svedese dei trasporti ha dichiarato che la linea era di nuovo operativa. 🔗 Liberoquotidiano.it

Ucraina, pioggia di fuoco su Kiev. Sono 9 i morti - Ancora bombe e vittime in Ucraina. Pioggia di fuoco su Kiev, colpiti palazzi e zone residenziali. Sono morte 9 persone. Servizio di Massimiliano Cochi The post Ucraina, pioggia di fuoco su Kiev. Sono 9 i morti first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Odessa, droni russi e pioggia di fuoco sugli ucraini - Esplosioni sono state udite a Odessa: la città ucraina sul Mar Nero è sotto attacco da parte dei droni russi. Lo ha riferito il sindaco di Odessa Gennady Trukhanov in un messaggio su Telegram. Almeno nove persone sono rimaste ferite. Le aree più colpite sono il quartiere Peresypsky e il centro città. I servizi di emergenza al lavoro per spegnere le fiamme. Tra i siti colpiti un magazzino e una struttura medica. 🔗liberoquotidiano.it

Svezia, sparatoria nel centro di Uppsala: media riferiscono tre morti. E’ caccia all’autore - Intorno alle 17, sarebbe scattato l'allarme per l'esplosione di diversi colpi d'arma da fuoco nei pressi di un barbiere situato in una piazza centrale della città svedese nei pressi della stazione ferroviaria. Il responsabile sarebbe fuggito dalla scena del crimine a bordo di uno monopattino L'articolo Svezia, sparatoria nel centro di Uppsala: media riferiscono tre morti. E’ caccia all’autore proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Pioggia di fuoco in Svezia, morti e feriti | .it; Catania, sparatoria a una festa: padre uccide il figlio | .it; Spari in una scuola di Orebro, in Svezia: almeno dieci morti e diversi feriti, l'attentatore si è suicidato; Ucraina, attacco russo a Kiev, 3 morti. Patto Russia-Iran, Putin firma un partenariato strategico - Sei le vittime per gli attacchi russi di oggi, 3 i morti a Kiev. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Svezia, sparatoria a Uppsala: tre i morti confermati. È caccia all'uomo - Intorno alle 17 di oggi, 29 aprile, è partito l'allarme per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco nei pressi di un barbiere situato in una piazza centrale, Vaksala Torg, vicino alla stazione ... 🔗tg24.sky.it

Sparatoria a Uppsala: “Tre morti e diversi feriti”. Il killer in fuga a bordo di un monopattino elettrico - Una sparatoria è avvenuta intorno alle 17 nella città svedese di Uppsala. La polizia, dopo quanto uscita sui media, ha confermato che ci sono tre vittime e diversi feriti. Secondo le informazioni forn ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Spari e terrore in una scuola in Svezia: «Diversi morti e numerosi feriti», l'autore si è sparato. «Sentito botti, visto molto sangue» - L'autore dell'attacco a colpi di arma da fuoco nella scuola di Orebo, in Svezia, «si è sparato ... che parla di «diversi morti e 15 feriti» nell'attacco citando proprie fonti. 🔗msn.com