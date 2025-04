Pierpaolo Spollon chiude la prosa del teatro Marrucino

prosa" 2025 del Marrucino, diretta dal compositore e regista Davide Cavuti, si conclude con un appuntamento speciale che vedrà come protagonista il noto attore Pierpaolo Spollon. L'attore, molto amato dal pubblico grazie alla sua interpretazione del personaggio di Riccardo.

Pierpaolo Spollon sul palco del Goldoni per riflettere sulle emozioni - Tutti abbiamo un rapporto più o meno turbolento con le nostre emozioni. Ma non sempre è facile capire cosa ci stanno dicendo. Da qui trae spunto Quel che provo dir non so, il monologo che l’attore padovano Pierpaolo Spollon porta sul palcoscenico del Teatro Goldoni da venerdì 11 aprile alle 20.30... 🔗veneziatoday.it

Pierpaolo Spollon: emozioni in circolo con “Quel che provo dir non so” - Pierpaolo Spollon a teatro con un intreccio di emozioni che travolgono lo spettatore: “Quel che provo dir non so” Pierpaolo Spollon è noto per la sua versatilità. Dal cinema alla televisione fino ad arrivare al teatro, in ogni ambito sta dimostrando di avere un talento fuori dal comune. È arrivato in Friuli Venezia Giulia precisamente a Monfalcone presso il Teatro Comunale “Marlena Bonezzi” col suo “Quel che provo dir non so”. 🔗361magazine.com

"Erodiàs + Mater strangosciàs", si chiude la Stagione di prosa del Teatro Gioco Vita - La straordinaria esperienza attoriale di Sandro Lombardi e il grande talento di Anna Della Rosa insieme in un’operazione inedita in Italia: Erodiàs + Mater strangosciàs è il passaggio di consegne artistiche di Lombardi, storico interprete dei Tre lai di Giovanni Testori, all’eclettica Della Rosa... 🔗ilpiacenza.it

