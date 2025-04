Ilrestodelcarlino.it - Piena del Po, Gamberone sott’acqua: "Ogni volta cantine e campi allagati"

Ancora una, la tranquilla superficie deidisi è trasformata in un inatteso specchio d’acqua, con conseguenze dirette e fastidiose per i residenti. Nel fine settimana appena trascorso, l’acqua è risalita dal sottosuolo, allagando un terreno adiacente all’argine maestro di uno dei maggiori affluenti del Po e, inevitabilmente, i garage di due abitazioni di questo antico borgo, le cui case, pur ristrutturate con cura, si trovano a convivere con questo ricorrente disagio. I volontari del distaccamento dei vigili del fuoco di Bondeno sono stati chiamati in causa per l’ennesima, impegnati con le loro motopompe a liberare i locali invasi dall’acqua. Ladel Po, che nei giorni scorsi ha interessato il Panaro per effetto della laminazione – meccanismo che permette al grande fiume di scaricare le eccedenze nei suoi affluenti in momenti di minor portata – sembra non aver causato problemi diretti alle abitazioni, che fortunatamente rimangono asciutte.