Picchia la moglie incinta | in carcere 38enne di Persico Dosimo

Persico Dosimo: è accusato di aver aggredito la compagna incinta. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'intervento è scattato in seguito alla richiesta di aiuto giunta al 112 per una lite in corso all'interno di un'abitazione. Giunti sul posto, i militari hanno trovato la compagna dell'uomo, in stato di gravidanza avanzata, con evidenti segni di percosse.La donna ha riferito di essere stata aggredita al culmine di una lite nata per futili motivi e di subire maltrattamenti da tempo, a partire almeno dal 2021. I militari hanno constatato una ferita lacero-contusa alla testa della vittima, compatibile con ripetuti colpi ricevuti. Immediatamente soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Cremona. 🔗 Ilgiorno.it - Picchia la moglie incinta: in carcere 38enne di Persico Dosimo Cremona, 29 aprile 2025 - Un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri a: è accusato di aver aggredito la compagna. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'intervento è scattato in seguito alla richiesta di aiuto giunta al 112 per una lite in corso all'interno di un'abitazione. Giunti sul posto, i militari hanno trovato la compagna dell'uomo, in stato di gravidanza avanzata, con evidenti segni di percosse.La donna ha riferito di essere stata aggredita al culmine di una lite nata per futili motivi e di subire maltrattamenti da tempo, a partire almeno dal 2021. I militari hanno constatato una ferita lacero-contusa alla testa della vittima, compatibile con ripetuti colpi ricevuti. Immediatamente soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Cremona. 🔗 Ilgiorno.it

