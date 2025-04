Picchia e insulta il figlio perché le ricorda l’ex marito | madre a processo per maltrattamenti

madre, proprio per questo motivo, lo ha Picchiato per diversi anni. A raccontare l’incredibile storia è Ilaria Sacchettoni sul Corriere di Roma. Nei giorni scorsi, il ragazzo è stato chiamato a testimoniare in aula di tribunale – durante un’audizione protetta – nel processo che vede la madre imputata per maltrattamenti. Ai giudici, Flavio ha raccontato di esser stato sempre rifiutato da sua madre, che lo ha sempre vissuto come una sorta di proiezione del tanto odiato ex marito.Gli insulti gratuitiIn tribunale, il ragazzo ha confermato di essere stato umiliato, offeso e Picchiato più volte, ma ha anche cercato di giustificare la madre, che lavora come receptionist in un hotel della Capitale. «Capitava che mi desse del cogl**ne, sì». 🔗 Flavio (nome di fantasia) assomiglia tanto a suo padre. E sua, proprio per questo motivo, lo hato per diversi anni. A raccontare l’incredibile storia è Ilaria Sacchettoni sul Corriere di Roma. Nei giorni scorsi, il ragazzo è stato chiamato a testimoniare in aula di tribunale – durante un’audizione protetta – nelche vede laimputata per. Ai giudici, Flavio ha raccontato di esser stato sempre rifiutato da sua, che lo ha sempre vissuto come una sorta di proiezione del tanto odiato ex.Gli insulti gratuitiIn tribunale, il ragazzo ha confermato di essere stato umiliato, offeso eto più volte, ma ha anche cercato di giustificare la, che lavora come receptionist in un hotel della Capitale. «Capitava che mi desse del cogl**ne, sì». 🔗 Open.online

