Piazza Affari guida l' Europa | Ftse Mib chiude in rialzo dell' 109%

Piazza Affari svetta in Europa con il Ftse Mib che termina la seduta in rialzo dell'1,09% una giornata che ha visto le altre Borse europee muoversi in ordine sparso mentre dagli Usa sono arrivati segnali di indebolimento dell'economia dai dati Jolts sulle offerte di lavoro e dalla fiducia dei consumatori.Mediobanca ha svettato (+5,3%) con il mercato che metabolizza l'offerta su Banca Generali (+1,7%). Brillante anche Mps (+3,8%) anche se lo scatto di Piazzetta Cuccia ha riallargato al 4,5% lo sconto a cui viaggia l'ops di Siena mentre il Leone, che dovrà decidere se aderire all'offerta di Mediobanca, è salito dell'1,6%.Bene anche Leonardo (+3,1%), Recordati (+2,3%), Tim (+2%) e Inwit (+1,5%), in luce anche il resto del comparto bancario con Unicredit (+1,4%), Intesa (+1,3%) e Bper (+1,4%). 🔗 Quotidiano.net - Piazza Affari guida l'Europa: Ftse Mib chiude in rialzo dell'1,09% svetta incon ilMib che termina la seduta in'1,09% una giornata che ha visto le altre Borse europee muoversi in ordine sparso mentre dagli Usa sono arrivati segnali di indebolimento'economia dai dati Jolts sulle offerte di lavoro e dalla fiducia dei consumatori.Mediobanca ha svettato (+5,3%) con il mercato che metabolizza l'offerta su Banca Generali (+1,7%). Brillante anche Mps (+3,8%) anche se lo scatto di Piazzetta Cuccia ha riallargato al 4,5% lo sconto a cui viaggia l'ops di Siena mentre il Leone, che dovrà decidere se aderire all'offerta di Mediobanca, è salito'1,6%.Bene anche Leonardo (+3,1%), Recordati (+2,3%), Tim (+2%) e Inwit (+1,5%), in luce anche il resto del comparto bancario con Unicredit (+1,4%), Intesa (+1,3%) e Bper (+1,4%). 🔗 Quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

Borsa, Settimana Difficile per l’Europa: Piazza Affari a Milano Guida i Ribassi. - Settimana sera per la Borsa Europee che sta vivendo uno dei momenti più difficili mai riscontrati dal 2022. I mercati finanziari registrano forte perdite, in testa c'è Milano. Tra le maggiori perdite Europee troviamo l'indice Stoxx 600 che ha perso il 5%, il minimo più basso registrato da gennaio 2022. 🔗mondouomo.it

Borse europee rallentano dopo dati USA, Unicredit guida Piazza Affari - I mercati azionari europei restano positivi ma rallentano di qualche frazione dopo l'avvio di Wall Street e la raffica dei principali dati Usa della giornata. Le Borse migliori sono quelle di Parigi e Madrid, che salgono di un punto percentuale, con Milano, Francoforte e Amsterdam in crescita dello 0,8%. Leggermente più cauta Londra, in aumento comunque dello 0,7%. Calmo lo spread a 110 punti base, con l'euro piatto a quota 1,08 contro il dollaro. 🔗quotidiano.net

Mercati azionari europei positivi: Unicredit guida Piazza Affari - I mercati azionari europei restano positivi ma rallentano di qualche frazione dopo l'avvio di Wall Street e la raffica dei principali dati Usa della giornata. Le Borse migliori sono quelle di Parigi e Madrid, che salgono di un punto percentuale, con Milano, Francoforte e Amsterdam in crescita dello 0,8%. Leggermente più cauta Londra, in aumento comunque dello 0,7%. Calmo lo spread a 110 punti base, con l'euro piatto a quota 1,08 contro il dollaro. 🔗quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Piazza Affari guida le borse europee con Mediobanca e Pirelli; Piazza Affari guida le borse europee nel giorno di festa italiana; Piazza Affari guida le perdite in UE: pesano prese profitto; Strategie di investimento per il 2025: focus sul valore nascosto in Europa. 🔗Cosa riportano altre fonti

Piazza Affari guida l'Europa: Ftse Mib chiude in rialzo dell'1,09% - Mediobanca svetta con un +5,3%, mentre il Ftse Mib chiude in rialzo dell'1,09%, trainando Piazza Affari in Europa. 🔗msn.com

Piazza Affari tra le migliori d’Europa, banche protagoniste con il risiko - Piazza Affari chiude in deciso rialzo la penultima seduta del mese trainata dai bancari, con Mediobanca in pole all'indomani dell'Ops su Banca Generali ... 🔗msn.com

Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa - (Teleborsa) - Giornata positiva per Piazza Affari, che fa meglio della buona performance degli euro listini, in una seduta in cui ancora una volta è stato protagonista il risiko bancario, dopo la deci ... 🔗teleborsa.it