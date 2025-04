Pestaggi attentati e incendi nella guerra dello spaccio l' acquirente | Mai preso nulla da loro

loro, la compravo da Salvatore Merola”. Sono le dichiarazioni di un acquirente di stupefacenti rese nel processo a carico di Vittorio Merola detto bengala, 21enne sammaritano e Antonio Pio Salemme, detto o’ biondo, 22enne, accusati di spaccio di stupefacenti nell'area. 🔗 Casertanews.it - Pestaggi, attentati e incendi nella guerra dello spaccio, l'acquirente: "Mai preso nulla da loro" “Mai acquistato la droga da, la compravo da Salvatore Merola”. Sono le dichiarazioni di undi stupefacenti rese nel processo a carico di Vittorio Merola detto bengala, 21enne sammaritano e Antonio Pio Salemme, detto o’ biondo, 22enne, accusati didi stupefacenti nell'area. 🔗 Casertanews.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pestaggi, attentati e incendi nella guerra dello spaccio: in 2 davanti al giudice - Sono comparsi davanti alla terza sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta da Giuseppe Meccariello con a latere Anna Sofia Sellitto e Raffaele Ferraro, Vittorio Merola detto bengala, 21enne sammaritano e Antonio Pio Salemme, detto o’ biondo, 22enne, accusati di spaccio di... 🔗casertanews.it

Pestaggi, attentati e incendi nella guerra dello spaccio, l'acquirente: "Non compravo la droga nelle Palazzine" - “Non mi rifornivo nelle palazzine Noviello, la droga la prendevo altrove”. Sono le dichiarazioni rese da un acquirente nel processo a carico di Vittorio Merola detto bengala, 21enne sammaritano e Antonio Pio Salemme, detto o’ biondo, 22enne, accusati di spaccio di stupefacenti nell'area del... 🔗casertanews.it

Pacchi bomba, sanguinosi pestaggi e omicidi. Chi sono i boss della "guerra delle grucce" in Toscana - Roma e Prato distano qualche centinaia di chilometri ed apparentemente hanno poco o nulla in comune. Eppure è proprio dalla città toscana che, ipotizzano gli inquirenti, potrebbe essere partita la vicenda che ha portato al duplice omicidio del Pigneto e che riguarderebbe la “guerra delle grucce”... 🔗firenzetoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Pestaggi, attentati e incendi nella guerra dello spaccio, l'acquirente: Mai preso nulla da loro; Pestaggi, attentati e incendi nella guerra dello spaccio: in 2 davanti al giudice; Mafia delle grucce, Tescaroli: ''E’ in corso un’escalation criminale tra gruppi cinesi''; Il patto segreto tra Cosa nostra e 'Ndrangheta per il controllo del Piemonte. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Prato, tre attentati in una notte in aziende cinesi: l’escalation della «guerra delle grucce» - Gli incendi divampati in seguito all’esplosione ... Si tratta dell’ultimo atto di una guerra che va in scena da tempo, quella che si rifà all’imposizione di forniture da parte di ditte ... 🔗msn.com