Pesca e lotta al granchio blu la Regione valuta uno stanziamento straordinario

Emergenza granchio blu: pesca in crisi e aziende a rischio chiusura in provincia di Latina e nel Lazio. L’allarme di Coldiretti - L’invasione del granchio blu sta mettendo in ginocchio l’economia della pesca nel Lazio, con effetti devastanti in particolare nella zona di Latina. L’allarme arriva dalla Coldiretti provinciale, che denuncia una situazione fuori controllo, con danni ormai superiori ai 10 milioni di euro e aziende del comparto ittico sempre più vicine alla chiusura. Un nemico pericoloso per l’ecosistema e la pesca A denunciare il problema è stato il presidente di Coldiretti Latina, Daniele Pili, intervenuto in una recente diretta televisiva su Rai3 dal litorale di Terracina, insieme al direttore ... 🔗dayitalianews.com

Cuciniamo insieme: fusilli ai lupini con il granchio blu - Da mesi sentiamo parlare della terribile minaccia del granchio blu che sta distruggendo le vongole in Adriatico. Ebbene sappiamo che un modo per combatterlo è farlo diventare un manicaretto. E noi ci abbiamo provato sperimentando una nuova pasta proteica che è arrivata da poco sul mercato: quella ai lupini. Continua a leggere 🔗laverita.info

Lollobrigida vuole ridurre l’Iva sulle ostriche, PescAgri: “Bene, ma bisogna combattere granchio blu e cambiamento climatico” - La proposta del Ministro Francesco Lollobrigida sulla riduzione dell’Iva per le ostriche è diventato un argomento molto dibattuto tra le associazioni di pescatori e non solo. Lollobrigida propone di ridurre l’Iva sulle ostriche, la risposta di PescAgri: “Bene, ma ci sono altri problemi” (Notizie.com)La possibilità di abbassare l’imposta dal 22% al 10% renderebbe quello che è un alimento per pochi alla portata della popolazione aumentandone anche la produzione per i pescatori e di conseguenza i guadagni. 🔗notizie.com

E i granchi blu che non si mangiano? Potrebbero diventare mangime o altro, parte lo studio - Il Veneto è al lavoro per cercare nuove filiere per sfruttare i granchi blu che non possono essere mangiati: parte una campagna pilota di catture per studiare i possibili utilizzi (e i pescatori 'arru ... 🔗dire.it

“Aggiungi un granchio a tavola”: Cesenatico e Faenza alleate con “Blufood”, la pasta fresca col ripieno di granchio blu - La proliferazione incontrollata del Granchio Blu è una sfida che riguarda l’ecosistema marino e il settore della pesca in Emilia-Romagna. Questa ... 🔗corriereromagna.it

Granchio blu, c'è un nuovo progetto per catturarlo e "riciclarlo" - Approvata una sperimentazione per contrastare la diffusione in Veneto della specie aliena e trovare nuove filiere per la sua commercializzazione ... 🔗rainews.it