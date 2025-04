Pesca e lotta al granchio blu la Regione valuta uno stanziamento straordinario

Regione Emilia-Romagna valuterà “uno stanziamento integrativo straordinario per il mantenimento e il ripristino dell’idrodinamicità della Sacca di Goro, che sarà esaminato nei mesi imminenti con la legge di assestamento di bilancio, in relazione all’emergenza che sta attraversando l’area”. A. 🔗 Ferraratoday.it - Pesca e lotta al granchio blu, la Regione valuta uno stanziamento straordinario LaEmilia-Romagna valuterà “unointegrativoper il mantenimento e il ripristino dell’idrodinamicità della Sacca di Goro, che sarà esaminato nei mesi imminenti con la legge di assestamento di bilancio, in relazione all’emergenza che sta attraversando l’area”. A. 🔗 Ferraratoday.it

