Pesca e lotta al granchio blu la Regione valuta uno stanziamento straordinario

Regione Emilia-Romagna valuterà "uno stanziamento integrativo straordinario per il mantenimento e il ripristino dell'idrodinamicità della Sacca di Goro, che sarà esaminato nei mesi imminenti con la legge di assestamento di bilancio, in relazione all'emergenza che sta attraversando l'area".

Pesca e lotta al granchio blu, la Regione valuta uno stanziamento straordinario - La Regione Emilia-Romagna valuterà “uno stanziamento integrativo straordinario per il mantenimento e il ripristino dell’idrodinamicità della Sacca di Goro, che sarà esaminato nei mesi imminenti con la legge di assestamento di bilancio, in relazione all’emergenza che sta attraversando l’area”. A... 🔗ferraratoday.it

La lotta contro il granchio blu passa dalla gastronomia: "Ecco la linea di pasta fresca Blufood" - La proliferazione incontrollata del granchio blu è una sfida che riguarda l'ecosistema marino e il settore della pesca in Emilia-Romagna. Questa specie invasiva rappresenta un problema per i pescatori, riducendo la disponibilità di altre specie autoctone, tuttavia, lo spirito romagnolo abita... 🔗ravennatoday.it

Emergenza granchio blu: pesca in crisi e aziende a rischio chiusura in provincia di Latina e nel Lazio. L’allarme di Coldiretti - L’invasione del granchio blu sta mettendo in ginocchio l’economia della pesca nel Lazio, con effetti devastanti in particolare nella zona di Latina. L’allarme arriva dalla Coldiretti provinciale, che denuncia una situazione fuori controllo, con danni ormai superiori ai 10 milioni di euro e aziende del comparto ittico sempre più vicine alla chiusura. Un nemico pericoloso per l’ecosistema e la pesca A denunciare il problema è stato il presidente di Coldiretti Latina, Daniele Pili, intervenuto in una recente diretta televisiva su Rai3 dal litorale di Terracina, insieme al direttore ... 🔗dayitalianews.com

E i granchi blu che non si mangiano? Potrebbero diventare mangime o altro, parte lo studio - Il Veneto è al lavoro per cercare nuove filiere per sfruttare i granchi blu che non possono essere mangiati: parte una campagna pilota di catture per studiare i possibili utilizzi (e i pescatori 'arru ... 🔗dire.it

Nasce la linea di pasta con il granchio blu - Il progetto Blufood trasforma in opportunità la proliferazione di questa specie. Il primo banco di prova all’apertura di Azzurro come il pesce ... 🔗msn.com

“Aggiungi un granchio a tavola”: Cesenatico e Faenza alleate con “Blufood”, la pasta fresca col ripieno di granchio blu - La proliferazione incontrollata del Granchio Blu è una sfida che riguarda l’ecosistema marino e il settore della pesca in Emilia-Romagna. Questa ... 🔗corriereromagna.it