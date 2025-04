Pesaro agguato all?Italservice negli spogliatoi di Benevento | Una follia calci e pugni sotto le docce Denunciamo tutti

“Aggrediti negli spogliatoi da venti persone”: la squadra di Pesaro pronta alle denunce - Pesaro, 28 aprile 2025 – Alla fine della partita di regular season di calcio a 5 tra Benevento e Italservice Pesaro, finita 4 a 4, la squadra marchigiana ha pubblicato un comunicato dove raccontava che alcuni giocatori rossiniani erano stati aggrediti negli spogliato, aggiungendo di volere sporgere denuncia: "Follia, vergogna. Avremmo voluto, come sempre parlare, della partita. Di sport. Invece purtroppo dobbiamo raccontare un agguato incredibile subìto dall’Italservice Pesaro dopo il triplice fischio. 🔗ilrestodelcarlino.it

Futsal, violenza al termine di Benevento-Pesaro: squadra aggredita negli spogliatoi - Tempo di lettura: 2 minutiUn grave episodio ha macchiato il post partita tra Benevento e Italservice Pesaro, gara di Serie A di Futsal terminata con un pareggio per 4-4. Al termine del match, all’interno degli spogliatoi, giocatori, staff e dirigenti della squadra marchigiana sono stati aggrediti fisicamente da un gruppo composto da almeno una ventina di persone, tra tesserati del Benevento e non. 🔗anteprima24.it

