Perugia Tari in aumento Scoccia | Avevano 28 milioni sotto al materasso potevano abbassare le tasse

Tari, con l'opposizione che punta il dito contro l'attuale amministrazione. A intervenire è Margherita Scoccia, portavoce del centrodestra in Consiglio comunale, che critica duramente la giunta in carica per l'aumento della tassa sui rifiuti.«Dicono che l'aumento della Tari è colpa della giunta Romizi (che ha amministrato fino a giugno 2024) – afferma Scoccia –. Poi se ne escono che hanno trovato 28 milioni "sotto al materasso". Quindi le tasse a Perugia le potevano abbassare, eccome. Per ora le hanno alzate».Secondo la consigliera d'opposizione, la narrazione proposta dalla nuova amministrazione non regge: l'eredità lasciata dalla precedente giunta sarebbe, al contrario, solida, come dimostrerebbero proprio i 28 milioni di avanzo di amministrazione recentemente comunicati.

