Perugia Tari centrodestra | L’aumento era evitabile ma la giunta Ferdinandi ha scaricato i costi sui cittadini

Ferdinandi avrebbe potuto evitare L’aumento della Tari, ma ha scelto di non farlo». È questa la posizione netta dei consiglieri comunali di opposizione di centrodestra e civici a Perugia — Nilo Arcudi, Paolo Befani, Chiara Calzoni, Elena Fruganti, Edoardo Gentili, Riccardo Mencaglia, Clara Pastorelli, Augusto Peltristo, Margherita Scoccia, Gianluca Tuteri, Leonardo Varasano e Nicola Volpi — che respingono al mittente i tentativi di scaricare la responsabilità sulla precedente amministrazione Romizi.Secondo gli esponenti dell’opposizione, l’attuale giunta ha ereditato un bilancio in salute e con un avanzo attivo, ma nonostante ciò non ha adottato alcuna misura per contenere l’impatto delL’aumento della tassa sui rifiuti. «La normativa Arera impone la copertura dei costi del servizio — spiegano i consiglieri — ma lascia anche margini di manovra che un’amministrazione efficiente dovrebbe saper sfruttare. 🔗 Laprimapagina.it - Perugia. Tari, centrodestra: “L’aumento era evitabile, ma la giunta Ferdinandi ha scaricato i costi sui cittadini” «L’amministrazioneavrebbe potuto evitaredella, ma ha scelto di non farlo». È questa la posizione netta dei consiglieri comunali di opposizione die civici a— Nilo Arcudi, Paolo Befani, Chiara Calzoni, Elena Fruganti, Edoardo Gentili, Riccardo Mencaglia, Clara Pastorelli, Augusto Peltristo, Margherita Scoccia, Gianluca Tuteri, Leonardo Varasano e Nicola Volpi — che respingono al mittente i tentativi di scaricare la responsabilità sulla precedente amministrazione Romizi.Secondo gli esponenti dell’opposizione, l’attualeha ereditato un bilancio in salute e con un avanzo attivo, ma nonostante ciò non ha adottato alcuna misura per contenere l’impatto deldella tassa sui rifiuti. «La normativa Arera impone la copertura deidel servizio — spiegano i consiglieri — ma lascia anche margini di manovra che un’amministrazione efficiente dovrebbe saper sfruttare. 🔗 Laprimapagina.it

