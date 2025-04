Perugia Sicurezza e decoro urbano | Donato interviene sulle segnalazioni dei cittadini

segnalazioni di degrado rispondiamo con interventi tempestivi e sopralluoghi immediati": così Antonio Donato, consigliere comunale con delega alla Sicurezza urbana, in merito ad alcune recenti criticità rilevate in varie aree della città.In particolare, nella mattinata di oggi, Donato ha effettuato un sopralluogo in Piazza del Bacio, dopo l'arrivo di un esposto riguardante situazioni di degrado nell'area dello skate park e nelle zone circostanti. "Sul posto erano già presenti gli agenti della Polizia Locale – ha spiegato – impegnati nelle verifiche e nel coordinamento degli interventi".Il consigliere ha inoltre riferito che, nella giornata di ieri, erano giunte segnalazioni relative all'abbandono di rifiuti nella zona dell'Ottagono e in via del Macello. In questo caso, l'azione congiunta tra la Polizia Locale e Gesenu ha permesso un rapido intervento per il ripristino del decoro.

