Perugia Primavera batte Salernitana 3-2 | vittoria chiave per la salvezza

Salernitana, che vale un balzo importante in chiave salvezza per la Primavera. Successo che porta la firma anche di Agosti e Polizzi "prestati" alla squadra di Moll Moll. Prestazione di cuore e determinazione che consente di scavalcare in un solo colpo ben tre squadre in lotta per evitare il playout ovvero Bari, Crotone e Avellino, a due giornate alla fine del campionato.Una partita che ha visto i biancorossi andare sul doppio vantaggio prima con Casagrande che ribatte in rete una respinta corta del portiere e poi con Polizzi, su assist di Casagrande, che evita il portiere in uscita e con un morbido sinistro deposita in rete. Fra gli ospiti il più pericoloso è Boncori che sfiora la rete in un paio di circostanze prima di acccorciare le distanze proprio allo scadere del tempo. 🔗 Sport.quotidiano.net - Perugia Primavera batte Salernitana 3-2: vittoria chiave per la salvezza Successo, 3-2 con la, che vale un balzo importante inper la. Successo che porta la firma anche di Agosti e Polizzi "prestati" alla squadra di Moll Moll. Prestazione di cuore e determinazione che consente di scavalcare in un solo colpo ben tre squadre in lotta per evitare il playout ovvero Bari, Crotone e Avellino, a due giornate alla fine del campionato.Una partita che ha visto i biancorossi andare sul doppio vantaggio prima con Casagrande che riin rete una respinta corta del portiere e poi con Polizzi, su assist di Casagrande, che evita il portiere in uscita e con un morbido sinistro deposita in rete. Fra gli ospiti il più pericoloso è Boncori che sfiora la rete in un paio di circostanze prima di acccorciare le distanze proprio allo scadere del tempo. 🔗 Sport.quotidiano.net

