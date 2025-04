Perugia presi i rapinatori di piazza Grimana | uno è un ragazzino Caccia al terzo

rapinatori di piazza Grimana in manette. Ed è Caccia al terzo. I carabinieri di Perugia hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne con precedenti e un 17enne. I due sono stati anche denunciati per tentata rapina. Il terzo è riuscito a scappare, per il momento. Le. 🔗 Perugiatoday.it - Perugia, presi i rapinatori di piazza Grimana: uno è un ragazzino. Caccia al terzo Due terzi della banda didiin manette. Ed èal. I carabinieri dihanno arrestato in flagranza di reato un 25enne con precedenti e un 17enne. I due sono stati anche denunciati per tentata rapina. Ilè riuscito a scappare, per il momento. Le. 🔗 Perugiatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Arconate, due rapinatori derubano la farmacia di piazza Libertà e fuggono inscooter - Arconate (Milano), 3 marzo 2025 – Nuova rapina in farmacia nel territorio e questa volta ad essere finita nel mirino dei ladri è la farmacia Sant’Eusebio di piaz za Libertà ad Arconate: intorno alle 17.30 di oggi, 3 marzo, due persone si sono presentate alle porte della farmacia e una volta all'interno dell’esercizio hanno subito fatto capire le loro intenzioni. Pur senza armi alla mano, hanno puntato sull’atteggiamento aggressivo, la sorpresa e sulla rapidità di azione: entrati nella farmacia, infatti, hanno immediatamente saltato il bancone, hanno aperto la cassa e si sono impossessati ... 🔗ilgiorno.it

Perugia, Michele Riondino sul set in piazza Matteotti per le riprese del nuovo film di Francesca Archibugi - Fermo sulla bicicletta, con una sigaretta tra le labbra, l’attore Michele Riondino attende il ciak accanto alla regista Francesca Archibugi. È un pomeriggio di primavera anticipata e piazza Matteotti brilla, è stata appena ripulita per la scena. La gente, incuriosita, si ferma a osservare. Il... 🔗perugiatoday.it

Arconate, due rapinatori derubano la farmacia di piazza Libertà e fuggono in scooter - Arconate (Milano), 3 marzo 2025 – Nuova rapina in farmacia nel territorio e questa volta ad essere finita nel mirino dei ladri è la farmacia Sant’Eusebio di piaz za Libertà ad Arconate: intorno alle 17.30 di oggi, 3 marzo, due persone si sono presentate alle porte della farmacia, col volto coperto da caschi integrali, e una volta all'interno dell’esercizio hanno subito fatto capire le loro intenzioni. 🔗ilgiorno.it

Cosa riportano altre fonti

Perugia, presi i rapinatori di piazza Grimana: uno è un ragazzino. Caccia al terzo; Perugia: arrestati due rapinatori sorpresi in fuga notturna; “Questa è una rapina”. Incubo al centro commerciale: armati di fucile assaltano la gioielleria; Rapina all'ufficio postale di Montalenghe: un bandito preso dopo l'inseguimento, un altro si costituisce. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Perugia, rapine in piazza Grimana: due arresti, uno è minorenne. Caccia al terzo bandito - Hanno tentato di rapinare un 20enne che era fermo in auto alla fermata dei bus e poco dopo sono riusciti a mettere a segno il colpo ai danni di un ragazzo di 19 anni, a cui hanno portato via i soldi c ... 🔗umbria24.it

Perugia, caos movida. In centro residenti prigionieri della sosta selvaggia - Un sabato sera di ordinaria follia nel centro storico, dove la movida si è trasformata in un incubo per residenti e pedoni a causa della sosta selvaggia. Piazza Italia, via Baglioni, ... 🔗ilmessaggero.it