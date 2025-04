Perugia Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia esprime solidarietà a Margherita Scoccia

gruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Perugia esprime la sua vicinanza e solidarietà alla collega Margherita Scoccia per i continui attacchi che sta subendo sui canali social, in risposta ai suoi interventi e considerazioni politiche. Il dibattito e il confronto, anche acceso, sono il sale della democrazia, ma quando questi si trasformano in insulti, offese o minacce, il tutto diventa inaccettabile e va condannato “senza se e senza ma”.Bene ha fatto Margherita a non lasciare che alcuni soggetti portatori di odio possano minacciare la sua libertà di espressione o addirittura la sua sfera privata: riteniamo che la città di Capitini, quella città che da sempre favorisce l’incontro tra i popoli e idee diverse, non debba tollerare ulteriormente fatti del genere, che colpiscono vigliaccamente chi mette il suo continuo impegno al servizio della comunità perugina”. 🔗 Laprimapagina.it - Perugia. Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia esprime solidarietà a Margherita Scoccia “Ildial Comune dila sua vicinanza ealla collegaper i continui attacchi che sta subendo sui canali social, in risposta ai suoi interventi e considerazioni politiche. Il dibattito e il confronto, anche acceso, sono il sale della democrazia, ma quando questi si trasformano in insulti, offese o minacce, il tutto diventa inaccettabile e va condannato “senza se e senza ma”.Bene ha fattoa non lasciare che alcuni soggetti portatori di odio possano minacciare la sua libertà di espressione o addirittura la sua sfera privata: riteniamo che la città di Capitini, quella città che da sempre favorisce l’incontro tra i popoli e idee diverse, non debba tollerare ulteriormente fatti del genere, che colpiscono vigliaccamente chi mette il suo continuo impegno al servizio della comunità perugina”. 🔗 Laprimapagina.it

