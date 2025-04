Perugia Calcio | strategie di mercato e rinnovi contrattuali in vista

Perugia possa ripartire da Gemello, arrivato la scorsa estate. In difesa la società presto si incontrerà con Lewis per il rinnovo del contratto, Riccardi sarà confermato, a sinistra la società potrebbe scegliere di tenere uno tra Giraudo (favorito) e Yabre. Valutazioni in corso per quanto riguarda Angella e Dell’Orco. Per quanto riguarda il capitano, Bartolomei e Lisi (tutti in scadenza nel 2026) non è escluso un incontro per trovare una soluzione anticipata, a meno di cessioni. Per Dell’Orco si farà una valutazione dal punto di vista della condizione fisica. 🔗 Sport.quotidiano.net - Perugia Calcio: strategie di mercato e rinnovi contrattuali in vista Ventitrè giocatori sotto contratto, ventidue di proprietà e un prestito, biennale, quello di Kanoute. Una rosa già piuttosto corposa che andrà sfoltira viste le dichiarazioni del ds Meluso: "faremo molti interventi in entrata". In porta ci sono buone possibilità che ilpossa ripartire da Gemello, arrivato la scorsa estate. In difesa la società presto si incontrerà con Lewis per il rinnovo del contratto, Riccardi sarà confermato, a sinistra la società potrebbe scegliere di tenere uno tra Giraudo (favorito) e Yabre. Valutazioni in corso per quanto riguarda Angella e Dell’Orco. Per quanto riguarda il capitano, Bartolomei e Lisi (tutti in scadenza nel 2026) non è escluso un incontro per trovare una soluzione anticipata, a meno di cessioni. Per Dell’Orco si farà una valutazione dal punto didella condizione fisica. 🔗 Sport.quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

Serie A, rivoluzione tecnologica e nuove strategie: il calcio italiano punta ai tifosi e al mercato globale - Il calcio italiano si trova in una fase di profonda trasformazione, spinto dalla necessità di innovare sia sul piano tecnologico che su quello della fruizione dei contenuti. Luigi De Siervo, riconfermato come amministratore delegato della Serie A, illustrerà nel corso del panel inaugurale dei Mir, Il percorso evolutivo dei contenuti sportivi. Case study: Lega Calcio Serie A. L’obiettivo principale, anticipato nell'edizione odierna del Corriere della Sera, è valorizzare il prodotto Serie A, rendendolo sempre più competitivo a livello internazionale e appetibile per un’audience globale. 🔗digital-news.it

Serie A, rivoluzione tecnologica e nuove strategie: così il calcio italiano punta ai tifosi e al mercato globale - Il calcio italiano si trova in una fase di profonda trasformazione, spinto dalla necessità di innovare sia sul piano tecnologico che su quello della fruizione dei contenuti. Luigi De Siervo, riconfermato come amministratore delegato della Serie A, illustrerà nel corso del panel inaugurale dei Mir, Il percorso evolutivo dei contenuti sportivi. Case study: Lega Calcio Serie A. L’obiettivo principale, anticipato nell'edizione odierna del Corriere della Sera, è valorizzare il prodotto Serie A, rendendolo sempre più competitivo a livello internazionale e appetibile per un’audience globale. 🔗digital-news.it

Calcio serie C, il Perugia pensa al prossimo step: sabato c'è il Derby dell'Etruria - Il rotondo successo contro il Pineto, che ha davvero ben impressionato per il modo in cui è giunto, ovvero con grande acume tattico e determinazione. Salgono dunque a sei i risultati utili consecutivi per il Perugia, che per una combinazione di risultati in parte inaspettati non sono nè in... 🔗perugiatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Perugia Calcio: strategie di mercato e rinnovi contrattuali in vista; Calcio serie C, Borras chiede fiducia ai tifosi del Grifo e assicura: Il club non è in vendita; Grifo, Meluso: Condizionati dal blocco del mercato. Faroni voleva spendere; Il know how di Cherubini e le strategie di Krause. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Perugia Calcio: strategie di mercato e rinnovi contrattuali in vista - Il Perugia Calcio pianifica interventi di mercato e rinnovi contrattuali per ottimizzare la rosa dei giocatori. 🔗sport.quotidiano.net

Grifo-mercato, le strategie. Intanto Riccardi in difesa - Il primo colpo è già stato messo a segno: il Perugia ha già in tasca il contratto ... chiuderà in questa sessione di mercato invernale. L’idea è quella di sfoltire abbondantemente la ... 🔗msn.com

Calciomercato Palermo: è fatta per Saric, in arrivo altri due colpi - Un acquisto ufficiale e due in arrivo per il Palermo, che vuole chiudere alla grande il suo mercato dopo una partenza tra le difficoltà. L’arrivo ... Ancora un colpo di mercato per l’ambiziosa Reggina ... 🔗sport.virgilio.it