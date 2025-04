Lanazione.it - Pergola e Giorgetti, strappo finale. Ma il Dg prova a smentire. In mattinata l’incontro decisivo

Marcoè ancora, oppure no, il direttore generale della? Chi lo sa! O almeno, per il Consiglio d’amministrazione della Fondazione Teatro della Toscana, c’è stato un chiaro arrivederci e grazie. Per lo stesso, invece, l’incarico c’è eccome, non è tempo di ’funerali’ con tanto di telefonate di smentite in redazione.Un balletto durato un giorno intero che, a proposito di teatro, avrebbe del tragicomico, se non fosse che tutto è accaduto anche a favor di ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ieri a Firenze per la presentazione di un libro e, prima, nella nostra redazione per un ’intervista."Se abbiamo in mente chi sarà il prossimo direttore generale della? L’attuale direttore generale" dice Giuli ai giornalisti che gli chiedevano del destino di Marcomentre varcava l’ingresso della presentazione del libro di Desario in ritardo.