Perde controllo scooter e cade grave 54enne a Napoli

Napoli a bordo di uno scooter Piaggio Beverly ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra, finendo violentemente contro alcune auto in sosta.L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove è stato ricoverato in condizioni critiche.Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’unità operativa Infortunistica stradale della Polizia locale di Napoli, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare le cause che hanno portato il 54enne a Perdere il controllo dello scooter. Resta da chiarire l’eventuale coinvolgimento di altri veicoli. Il Piaggio Beverly è stato posto sotto sequestro. 🔗 Anteprima24.it - Perde controllo scooter e cade, grave 54enne a Napoli Tempo di lettura: < 1 minutoE’ in gravi condizioni un uomo di 54 anni che ieri sera mentre stava percorrendo il ponte dei Granili in direzionea bordo di unoPiaggio Beverly ha perso ildel mezzo ed è caduto a terra, finendo violentemente contro alcune auto in sosta.L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove è stato ricoverato in condizioni critiche.Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’unità operativa Infortunistica stradale della Polizia locale di, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare le cause che hanno portato ilre ildello. Resta da chiarire l’eventuale coinvolgimento di altri veicoli. Il Piaggio Beverly è stato posto sotto sequestro. 🔗 Anteprima24.it

