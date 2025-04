Percorre la Francigena da Roma a Canterbury al contrario come Sigerico

Sigerico” del 990 è il dettagliato elenco del viaggio che l’arcivescovo fece da Roma a Canterbury in Inghilterra, divenuto l’emblema ufficiale della Via Francigena moderna. Ed è in questa giornata dal sapore quasi estivo, che sulla strada bianca che porta a Po a. 🔗 Ilpiacenza.it - Percorre la Francigena da Roma a Canterbury al contrario come Sigerico Il famigerato “Diario di” del 990 è il dettagliato elenco del viaggio che l’arcivescovo fece dain Inghilterra, divenuto l’emblema ufficiale della Viamoderna. Ed è in questa giornata dal sapore quasi estivo, che sulla strada bianca che porta a Po a. 🔗 Ilpiacenza.it

Pellegrinaggio giubilare. Lungo la Francigena da Altopascio a Roma con le sedie a rotelle - Ufficialmente partito il cammino solidale da Altopascio a Roma in sedia a rotelle sulla via Francigena. La carovana è partita ieri da Badia Pozzeveri, frazione di Altopascio, a conclusione della Settimana che l’amministrazione comunale ha voluto dedicare alla disabilità, con un lungo percorso che unisce il valore della solidarietà all’importanza dell’inclusione, con l’obiettivo di rendere la Francigena realmente e completamente accessibile. 🔗lanazione.it

Via Francigena, da Padova a Roma passando per Viterbo: "Qui per vedere la ferula papale" - Via Francigena, 52 pellegrini in cammino a Viterbo per rendere omaggio alla ferula papale. Il gruppo, proveniente da Padova, è arrivato lunedì mattina nella città dei papi. Ad accogliere i pellegrini a palazzo dei priori è stata la consigliera comunale delegata alla promozione della via... 🔗viterbotoday.it

