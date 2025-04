Perché Yoda parla al contrario? Finalmente George Lucas dà una spiegazione

Yoda è uno dei personaggi più riconoscibili di tutta la saga di Star Wars. Anzi, forse è il personaggio più riconoscibile. Essendo un alieno verde molto piccolo ma agile, con grandi orecchie a punta e che cammina con un bastone, il suo aspetto è davvero unico. Tuttavia, la parte più memorabile del personaggio di Yoda è il modo in cui parla.Yoda inizia le sue frasi con quello con cui la maggior parte delle persone le concluderebbe e le conclude con quello con cui la maggior parte delle persone le inizierebbe. Alcune delle sue citazioni includono: "Il miglior insegnante, il fallimento, è" oppure "Sempre in movimento, è il futuro".Perché Yoda parla al contrario?Ora, dopo aver lasciato perplessi i fan per molti anni, George Lucas ha rivelato il motivo per cui ha scelto di far parlare Yoda in un modo così unico.

