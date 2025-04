Perché il PSG ha protestato ufficialmente con l’UEFA prima della partita di Champions con l’Arsenal

Champions. I parigini hanno presentato formale protesta all'UEFA per aver concesso meno biglietti, rispetto al previsto 5%, ai tifosi francesi all'Emirates Stadium. Fatali gli atti vandalici dello scorso ottobre durante Arsenal-PSG nella fase campionato. 🔗 Sono già iniziate le schermaglie tra Arsenal e PSG in attesa del match che si giocherà questa sera a partire dalle 21:00 e valido come gara d'andata delle semifinali di. I parigini hanno presentato formale protesta all'UEFA per aver concesso meno biglietti, rispetto al previsto 5%, ai tifosi francesi all'Emirates Stadium. Fatali gli atti vandalici dello scorso ottobre durante Arsenal-PSG nella fase campionato. 🔗 Fanpage.it

Donnarumma “un grande portiere” che ha evitato al Psg di auto sabotare un’altra Champions (Telegraph) - Anche il Telegraph si rammarica per l’Aston Villa che ha battuto 3-2 il Psg ma non è bastato per ribaltare il 3-1 dell’andata e mandare i quarti di Champions ai supplementari. In semifinale ci vanno i ragazzi di Luis Enrique che si sono affidati al compagno fra i pali, Gianluigi Donnarumma. Come tutti i migliori giocatori è stato capace da solo di regalare il passaggio del turno ai suoi. Il Psg ha provato ad auto sabotarsi ancora ma Donnarumma l’ha impedito Le parole del Telegraph: “Sotto la proprietà del Qatar, il Psg ha trovato molti modi per sabotare una promettente stagione in Champions ... 🔗ilnapolista.it

Lo slot rivela ciò che ha detto a Elliott dopo l’obiettivo vs PSG … e chiama Alisson “migliore al mondo” - 2025-03-06 01:30:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Arne Slot ha spiegato ciò che ha detto a Harvey Elliott dopo che Liverpool ha vinto al PSG nella prima tappa del round di Champions League di 16 – e ha elogiato il portiere Alisson come il meglio del mondo. Elliott ha segnato il vincitore di 87 minuti in pochi secondi dall’arrivo e Alisson ha prodotto una prestazione eccezionale mentre i Reds hanno stabilito un vantaggio per 1-0 nonostante un’esibizione dominante da parte dei leader della Ligue 1. 🔗justcalcio.com

Slot chiarisce una questione sul Liverpool prima di sfidare il PSG: “Ha fatto tutto Klopp, non io” - Arne Slot non vuole prendersi i meriti del successo del Liverpool in questa stagione. Il tecnico dei Reds chiarisce una questione prima di affrontare stasera il PSG in Champions: "Squadra non costruita da me ma da Jurgen".Continua a leggere 🔗fanpage.it

