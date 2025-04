Perché il cardinale Becciu ha rinunciato al Conclave | le due lettere di Francesco e le pressioni di Parolin

Becciu ha annunciato ufficialmente la sua rinuncia a partecipare al prossimo Conclave: la sua decisione è stata influenzata anche da due lettere scritte nel 2023 e poche settimane fa da Papa Francesco. 🔗 ha annunciato ufficialmente la sua rinuncia a partecipare al prossimo: la sua decisione è stata influenzata anche da duescritte nel 2023 e poche settimane fa da Papa. 🔗 Fanpage.it

Chi è Il Cardinale Angelo Becciu e Perché Ha Rinunciato Al Conclave. - Angelo Becciu, Cardinale Italiano, rinuncia al Conclave: “Lo faccio per Amore della Chiesa, come voleva Papa Francesco”. Angelo Becciu, nato a Pattada, un piccolo paese in Sardegna, sacerdote dal 1972. Da allora, ha vissuto una lunga carriera nella diplomazia vaticana, servendo la Chiesa in vari Paesi del mondo, tra cui il Sudan, la Nuova Zelanda, [...] 🔗mondouomo.it

Becciu ha rinunciato: colpo di scena, il cardinale non sarà al Conclave - Il cardinale Angelo Becciu non parteciperà al Conclave per l'elezione del successore di Papa Francesco. A rinunciare sarebbe stato lo stesso cardinale sardo nell'ultima Congregazione svolta lunedì 28 aprile. Conclave che, secondo quanto trapela, dovrebbe svolgersi a partire da mercoledì 7 maggio. 🔗iltempo.it

Chi è Giovanni Angelo Becciu, il cardinale che ha rinunciato al Conclave dopo lo scandalo del 2020 - Giovanni Angelo Becciu è un cardinale italiano la cui carriera ecclesiastica è stata caratterizzata da un clamoroso scandalo finanziario che ha avuto ripercussioni significative all’interno del Vaticano.? Nato a Pattada, Sardegna, il 2 giugno del 1948, Becciu ha intrapreso una lunga carriera diplomatica al servizio della Santa Sede, diventando cardinale nel 2018.? Due anni dopo è stato coinvolto in uno scandalo finanziario riguardante investimenti immobiliari e trasferimenti di fondi sospetti. 🔗cultweb.it

