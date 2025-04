Perché il cane è terrorizzato dai tragitti in macchina | come aiutarlo a viaggiare senza paura

come negativa. Il primo passo per aiutare Fido a vivere il viaggio in macchina come qualcosa di positivo è avere noi un assetto di calma e dedicare tempo all'abituarlo a un oggetto grande e rumoroso che incute in alcuni paura o ansia. 🔗 I cani manifestano chiaramente quando sono in una condizione di disagio che può essere dovuta sia a un problema fisico, il mal d'auto che anche noi proviamo, che al dover affrontare un'esperienza per la prima volta o che hanno vissuto marcandola nella memorianegativa. Il primo passo per aiutare Fido a vivere il viaggio inqualcosa di positivo è avere noi un assetto di calma e dedicare tempo all'abituarlo a un oggetto grande e rumoroso che incute in alcunio ansia. 🔗 Fanpage.it

