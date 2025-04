Perché il bilaterale Meloni-Erdogan apre una fase nuova

Meloni accompagna il bilaterale Italia-Turchia a Villa Doria Pamphilj che precede il forum Un momento di sintesi pragmatica su tutti i maggiori dossier internazionali, come Libia, Siria, energia, spazio, Ucraina, sport e Mediterraneo nella consapevolezza che in cima all’obiettivo dei lavori congiunti c’è il rafforzamento delle relazioni strategiche in chiave di scambi commerciali, di proiezioni geopolitiche e di future relazioni a 360 gradi.Il bilateraleCon la Turchia “rafforziamo la collaborazione energetica, contesto nel quale siamo già partner strategici, in particolare per l’approvvigionamento di gas naturale attraverso il Tap”. Il premier si impegna non solo ad approfondire questo ambito di cooperazione, ma specifica di voler cogliere le opportunità che possono arrivare in prospettiva sia per le rinnovabili sia per l’idrogeno. 🔗 Formiche.net - Perché il bilaterale Meloni-Erdogan apre una fase nuova Parola d’ordine solidità. Ricorre spesso nelle riflessioni con cui Giorgiaaccompagna ilItalia-Turchia a Villa Doria Pamphilj che precede il forum Un momento di sintesi pragmatica su tutti i maggiori dossier internazionali, come Libia, Siria, energia, spazio, Ucraina, sport e Mediterraneo nella consapevolezza che in cima all’obiettivo dei lavori congiunti c’è il rafforzamento delle relazioni strategiche in chiave di scambi commerciali, di proiezioni geopolitiche e di future relazioni a 360 gradi.IlCon la Turchia “rafforziamo la collaborazione energetica, contesto nel quale siamo già partner strategici, in particolare per l’approvvigionamento di gas naturale attraverso il Tap”. Il premier si impegna non solo ad approfondire questo ambito di cooperazione, ma specifica di voler cogliere le opportunità che possono arrivare in prospettiva sia per le rinnovabili sia per l’idrogeno. 🔗 Formiche.net

Cosa riportano altre fonti

L’incontro Usa-Russia apre una nuova fase diplomatica. La versione di Missiroli - Con l’incontro tra le due delegazioni avvenuto questa mattina a Riad, Washington e Mosca hanno aperto ufficialmente un dialogo sul conflitto in Ucraina. E il fatto che al tavolo non siano stati coinvolti né Kyiv né i partner europei degli Stati Uniti è di per sé un segnale rilevante, che avrà delle ricadute nel prossimo futuro. Formiche.net ha chiesto ad Antonio Missiroli, ex-direttore dell’European Union Institute of Security Studies e già assistente del segretario generale della Nato per le emerging security challenges, di fornire la sua interpretazione sulle ultime vicende. 🔗formiche.net

L’incontro Usa-Russia apre una nuova fase diplomatica. Parla Missiroli - Con l’incontro tra le due delegazioni avvenuto questa mattina a Riad, Washington e Mosca hanno aperto ufficialmente un dialogo sul conflitto in Ucraina. E il fatto che al tavolo non siano stati coinvolti né Kyiv né i partner europei degli Stati Uniti è di per sé un segnale rilevante, che avrà delle ricadute nel prossimo futuro. Formiche.net ha chiesto ad Antonio Missiroli, ex-direttore dell’European Union Institute of Security Studies e già assistente del segretario generale della Nato per le emerging security challenges, di fornire la sua interpretazione sulle ultime vicende. 🔗formiche.net

Zelensky a Londra per il bilaterale. Non si pente ma apre a Trump - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Londra per una visita cruciale che comprende incontri con il primo ministro britannico Keir Starmer e un colloquio con il monarca Carlo III. La capitale britannica si conferma così un importante centro di sostegno per l’Ucraina, con il Regno Unito che intende ribadire il proprio impegno nella crisi ucraina. Starmer: “Avete il pieno appoggio del Regno Unito” Durante l’incontro a Downing Street, il premier britannico Keir Starmer ha accolto Zelensky con parole di incoraggiamento. 🔗thesocialpost.it

Cosa riportano altre fonti

Perché il bilaterale Meloni-Erdogan apre una fase nuova - Parola d’ordine solidità. Ricorre spesso nelle riflessioni con cui Giorgia Meloni accompagna il bilaterale Italia-Turchia a Villa Doria Pamphilj che precede il forum Un momento di sintesi pragmatica s ... 🔗formiche.net