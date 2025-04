Perché Fabregas può diventare il nuovo allenatore della Roma prendendo il posto di Ranieri

Ranieri avrà un ruolo fondamentale nella scelta del nuovo allenatore della Roma. I Friedkin, su suggerimento del tecnico giallorosso avrebbero già contattato Cesc Fabregas.

Perché Fabregas può diventare il nuovo allenatore della Roma: il ruolo di Ranieri nell'affare - Claudio Ranieri avrà un ruolo fondamentale nella scelta del nuovo allenatore della Roma. I Friedkin, su suggerimento del tecnico giallorosso avrebbero già contattato Cesc Fabregas.

