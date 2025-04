Perché bancomat e carte di credito sono inutilizzabili durante un blackout

bancomat, carte di credito e Pos diventano inservibili, lasciando cittadini e imprese nell’impossibilità di effettuare o ricevere pagamenti. Per questo motivo, nel mondo in cui viviamo oggi, sempre più digitale dei pagamenti, un blackout come quello successo in Spagna e Portogallo può avere conseguenze immediate e spesso sottovalutate.Ma Perché questi servizi diventano inutilizzabili? E cosa può succedere veramente?Cosa succede in caso di blackout ai sistemi di pagamentodurante un blackout, anche di breve durata, molti servizi legati ai pagamenti elettronici si bloccano per mancanza di alimentazione elettrica o connessione a internet.I sistemi coinvolti sono:i Pos (point of sale), Perché i terminali installati nei negozi e negli esercizi commerciali non funzionano senza corrente o linea dati e anche se alimentati a batteria, necessitano di una connessione attiva per autorizzare le transazioni;Atm e sportelli bancomat che diventano subito inaccessibili, impedendo il prelievo di contanti;carte di credito e debito che risultano inutilizzabili in assenza di connessione per la verifica e l’autorizzazione del pagamento, anche nei casi di importi bassi;app bancarie e pagamenti contactless via smartphone, dipendenti da rete elettrica e connessione;pagamenti online e con QR code poiché richiedono accesso alla rete e sistemi funzionanti in tempo reale. 🔗 Quifinanza.it - Perché bancomat e carte di credito sono inutilizzabili durante un blackout Quando manca la corrente o si verifica un’interruzione della connessione,die Pos diventano inservibili, lasciando cittadini e imprese nell’impossibilità di effettuare o ricevere pagamenti. Per questo motivo, nel mondo in cui viviamo oggi, sempre più digitale dei pagamenti, uncome quello successo in Spagna e Portogallo può avere conseguenze immediate e spesso sottovalutate.Maquesti servizi diventano? E cosa può succedere veramente?Cosa succede in caso diai sistemi di pagamentoun, anche di breve durata, molti servizi legati ai pagamenti elettronici si bloccano per mancanza di alimentazione elettrica o connessione a internet.I sistemi coinvolti:i Pos (point of sale),i terminali installati nei negozi e negli esercizi commerciali non funzionano senza corrente o linea dati e anche se alimentati a batteria, necessitano di una connessione attiva per autorizzare le transazioni;Atm e sportelliche diventano subito inaccessibili, impedendo il prelievo di contanti;die debito che risultanoin assenza di connessione per la verifica e l’autorizzazione del pagamento, anche nei casi di importi bassi;app bancarie e pagamenti contactless via smartphone, dipendenti da rete elettrica e connessione;pagamenti online e con QR code poiché richiedono accesso alla rete e sistemi funzionanti in tempo reale. 🔗 Quifinanza.it

Se ne parla anche su altri siti

“Guadagno 300mila euro l’anno, ma non sono ricca, anzi. Ho mutui, spese, carte di credito da pagare e a volte ho problemi di liquidità”: la confessione di Almudena Bernabeu - “Io e mio marito abbiamo dato priorità alla carriera. […] per non farci mancare nulla. […] So di guadagnare bene, ma quando mi confronto con miei coetanei che fatturano due o tre milioni di euro l’anno, capisco di non essere ricca“. A parlare è Almudena Bernabeu, 52 anni, avvocata internazionale di origini spagnole, famosa per i suoi successi in casi di alto profilo legati ai diritti umani. In un’intervista a This is Money che sta facendo discutere il web, la Bernabeu, che ha proprietà a Londra, in Spagna e a San Francisco, e il cui figlio ha frequentato un istituto privato, spiega di ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Sorpresi a prelevare al bancomat con 99 carte di credito rubate: arrestati due uomini - Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Nella loro auto avevano 99 carte di credito.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Roma, tagliano borse con una lametta e rubano carte di credito sugli autobus: poi fingono di essere bancari - Due arrestati a Roma per furto di carte di credito sugli autobus. Usavano lamette per tagliare borse e fingevano di essere operatori di banca. 🔗notizie.virgilio.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Perché bancomat e carte di credito sono inutilizzabili durante un blackout; Ci sono problemi con i pagamenti elettronici; Problemi al Bancomat oggi in Italia, prelievo e pagamenti bloccati: non funzionano nemmeno le carte di credito; In tilt pagamenti e prelievi Bancomat, problema quasi risolto. Cosa è successo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Shopping con le carte di credito altrui: denunciato - Preleva 220 euro dallo sportello bancomat e fa acquisti in tabaccheria con due carte non sue: denunciato un 42enne. 🔗msn.com

Plafond carta di credito: cos’è e come aumentarlo - Tutto sul plafond della carta di credito: come funziona, come aumentarlo e gestirlo responsabilmente per evitare debiti. 🔗finanza.com

Tassa di soggiorno, come si deve pagare? Contanti, carta di credito o bancomat? - L'imposta di soggiorno non è uniforme su tutto il territorio nazionale, ma viene regolata in modo autonomo da ogni Comune. 🔗businessonline.it