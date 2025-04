Per molti anni ho pensato di essere trans Un cantautore mi disse | ‘ Se hai il c***o dimmelo' | le confessioni di Sabrina Impacciatore a Belve

molti anni ho pensato di essere trans”. Sabrina Impacciatore choc. Per la quinta stagione di Belve su Rai2 si parte col botto. La 57enne attrice romana, scoperta da Gianni Boncompagni, lanciata da Gabriele Muccino con L’ultimo bacio, assurta a diva internazionale dopo aver interpretato la serie The White Lotus, si è confessata nel vis a vis con Francesca Fagnani.Primo capitolo: le droghe. “Ne ho provate tantissime. Le più affascinanti sono state quelle allucinogene. E ci sono rimasta sotto”, ha spiegato Impacciatore ricordando il viaggio in Thailandia dove si è fatta “nove ore di trip” difficili da riassumere anche se in mezzo ha visto pure “Jim Morrison su un galeone di pirati che poi è sceso, ha camminato sulle acque e mi ha chiamato Pam”. Sempre in ambito droghe, “saltuariamente la cocaina, alle feste, ma tanto tempo fa. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - “Per molti anni ho pensato di essere trans. Un cantautore mi disse: ‘ Se hai il c***o dimmelo'”: le confessioni di Sabrina Impacciatore a Belve “Perhodi”.choc. Per la quinta stagione disu Rai2 si parte col botto. La 57enne attrice romana, scoperta da GiBoncompagni, lanciata da Gabriele Muccino con L’ultimo bacio, assurta a diva internazionale dopo aver interpretato la serie The White Lotus, si è confessata nel vis a vis con Francesca Fagnani.Primo capitolo: le droghe. “Ne ho provate tantissime. Le più affascinanti sono state quelle allucinogene. E ci sono rimasta sotto”, ha spiegatoricordando il viaggio in Thailandia dove si è fatta “nove ore di trip” difficili da riassumere anche se in mezzo ha visto pure “Jim Morrison su un galeone di pirati che poi è sceso, ha camminato sulle acque e mi ha chiamato Pam”. Sempre in ambito droghe, “saltuariamente la cocaina, alle feste, ma tanto tempo fa. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Rivelazioni hot di Sabrina Impacciatore a Belve: "Per molti anni ho pensato di essere un maschio" - Martedì 29 aprile su Rai 2 parte la nuova stagione di Belve, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani. Come da tradizione il programma è registrato e alcuni passaggi delle diverse interviste vengono anticipati attraverso i social (e non solo) per stuzzicare la curiosità degli spettatori. Così sono già uscite alcune dichiarazioni di Sabrina Impacciatore che, con la sua solita dose di ironia, ha risposto alle domande della conduttrice.

