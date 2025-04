Per Julie Massé i profumi nascono dai ricordi dell’infanzia

profumi nascono dai ricordi dell’infanzia. Non sono solo loro con le loro note ad evocare in chi li percepisce, memorie di tempi passati, spesso lontani, spesso dolci e confortevoli. Sono anche quei momenti vissuti ad essere la spinta per la creazione di nuove fragranze contemporanee. Testimoni di un legame che unisce ogni jus a una sfera emotiva e introspettiva.Così come abbiamo riconosciuto il ruolo delle nonne nella profumeria attuale, torniamo a parlare di loro. Anzi, è Julie Massé a farlo. La talentuosa creatrice di profumi, ha attinto ai suoi ricordi di bambina e a un orto speciale (quello della nonna, nel sud della Francia), per creare due delle fragranze della collezione Olfactory Series 1 Collection di Jil Sander. Scopriamo come e perché dalle sue parole. 🔗 Amica.it - Per Julie Massé, i profumi nascono dai ricordi dell’infanzia Alcuni, anzi sempre piùdaidell’infanzia. Non sono solo loro con le loro note ad evocare in chi li percepisce, memorie di tempi passati, spesso lontani, spesso dolci e confortevoli. Sono anche quei momenti vissuti ad essere la spinta per la creazione di nuove fragranze contemporanee. Testimoni di un legame che unisce ogni jus a una sfera emotiva e introspettiva.Così come abbiamo riconosciuto il ruolo delle nonne nella profumeria attuale, torniamo a parlare di loro. Anzi, èa farlo. La talentuosa creatrice di, ha attinto ai suoidi bambina e a un orto speciale (quello della nonna, nel sud della Francia), per creare due delle fragranze della collezione Olfactory Series 1 Collection di Jil Sander. Scopriamo come e perché dalle sue parole. 🔗 Amica.it

