Peppa Pig avrà una sorellina | l’annuncio ufficiale

Peppa Pig, la simpatica maialina protagonista dell'omonimo cartone animato in onda su Rai Yoyo. Dopo l'annuncio della gravidanza di Mamma Pig lo scorso 27 febbraio, che ha suscitato entusiasmo tra i piccoli fan di tutto il mondo, è finalmente stato svelato il sesso del nascituro. (Adnkronos) – Grande attesa per l'arrivo di un nuovo membro nella famiglia di Peppa Pig.

Peppa Pig, la notizia da Londra: avrà una sorellina - I camini della Battersea Power Station di Londra illuminati di rosa per celebrare un evento molto atteso dai bambini: “Peppa Pig” avrà una sorellina. La notizia arriva due mesi dopo che mamma Pig ha annunciato, in un’intervista televisiva, di essere in attesa di un bambino, che nascerà in estate, inaugurando un nuovo capitolo per il cartone animato di successo, trasmesso per la prima volta nel 2004 e attualmente alla sua ottava stagione. 🔗lapresse.it

È ufficiale: Peppa Pig avrà una sorellina - La famiglia Pig si allarga: dopo l’annuncio della gravidanza di Mamma Pig, è arrivata la conferma che il nuovo maialino sarà una femmina 🔗vanityfair.it

Mamma Pig è incinta: Peppa Pig e George avranno un fratellino o una sorellina - C’è una grande novità in casa di Peppa Pig: la maialina più famosa della tv, infatti, sta per diventare di nuovo una sorella maggiore. A dare “Il grande annuncio“, nell’episodio intitolato proprio così, sarà la stessa famiglia Pig, il 6 marzo (alle 7 e in replica alle 18:55 su Ray Yoyo e su RaiPlay). “Una nuova era per Peppa Pig sta per cominciare! – ha annunciato Esra Cafer, Hasbro’s SVP of Franchise Strategy and Management, Preschool & Fashion – l’arrivo di un bebè porta sempre grandi emozioni e cambiamenti, e i fan di Peppa avranno l’opportunità di vivere questo magico momento ... 🔗gravidanzaonline.it

