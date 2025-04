Pensionato trovato morto in casa | ipotesi overdose disposta l' autopsia

morto a letto. È successo a Marsciano, nel pomeriggio di domenica, e l'ipotesi è che il 60enne, con un passato da assuntore, sia deceduto per overdose. A riportare la notizia il Tgr Umbria. Il sostituto procuratore di Spoleto Federica Filippi ha aperto un fascicolo contro. 🔗 Perugiatoday.it - Pensionato trovato morto in casa: ipotesi overdose, disposta l'autopsia L'anziana madre lo trovaa letto. È successo a Marsciano, nel pomeriggio di domenica, e l'è che il 60enne, con un passato da assuntore, sia deceduto per. A riportare la notizia il Tgr Umbria. Il sostituto procuratore di Spoleto Federica Filippi ha aperto un fascicolo contro. 🔗 Perugiatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Se ne parla anche su altri siti

