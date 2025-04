Pensa di aver vinto una grossa somma di denaro ma paga ai truffatori 10mila euro

aver sborsato. 🔗 Latinatoday.it - Pensa di aver vinto una grossa somma di denaro, ma paga ai truffatori 10mila euro Tre uomini, di 70, 55 e 22 anni, sono stati identificati dai carabinieri e denunciati in stato di libertà, ritenuti responsabili di truffa in concorso.La vittima è una donna di 75 anni di Cisterna, che si è rivolta ai carabinieri presentato una querela e raccontando disborsato. 🔗 Latinatoday.it

Anche l'UdC scalpita per le Regionali: "Se qualcuno pensa di aver già vinto sbaglia" - “Le partite bisogna giocarle, e se qualcuno pensa di aver vinto prima di giocare si sbaglia”. La palla è rotonda in casa Udc. Sceglie una metafora calcistica Gianfranco Chiarelli, commissario regionale e vice segretario nazionale dello scudocrociato, con un passato da presidente del Martina, per... 🔗foggiatoday.it

Olly, cosa ha fatto subito dopo aver vinto Sanremo - Olly rivela in un'intervista cosa ha fatto subito dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2025: le sue parole L'articolo Olly, cosa ha fatto subito dopo aver vinto Sanremo proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Carrarese Guarino, prima rete in cadetteria: "L’unico rammarico è non aver vinto la gara" - Comandare la difesa della Carrarese a vent’anni. Gabriele Guarino, superati i problemi fisici che ne hanno compromesso l’utilizzo nella prima parte di stagione, si è preso la titolarità in squadra da tre giornate in un ruolo cruciale del pacchetto arretrato. Finora non ha “toppato“ una prestazione e sabato a Reggio Emilia ha segnato anche il suo primo gol in Serie B. "Vedere quella palla entrare è stata un’emozione incredibile – ha commentato la sua rete il ragazzo nativo di Molfetta –. 🔗sport.quotidiano.net

Compra un gratta e vinci, pensa di aver vinto 3 euro e 50 ma se va con 1 milione: «Ho pianto, l'emozione è stata fortissima» - Il suo KP 843 6737 era proprio quello vincente. Lo ha ricontrollato più volte fino a realizzare: aveva vinto 1 milione di euro. «Non sono riuscito a trattenere le lacrime, l'emozione è stata ... 🔗msn.com