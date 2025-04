Pellegrinaggio ai luoghi santi di Assisi e Cascia con la parrocchia San Nicola di Catino

Nicola Catino organizza l'11 e 12 maggio 2025 un Pellegrinaggio ai luoghi santi di S. Francesco ad Assisi Santa Rita a Roccaporena e Cascia. PER INFORMAZIONJRIVOLGERSI al Capo gruppo del Gruppo di Preghiera di P. Pio Gino Picciotti 0805337797 - 3475972338 🔗 Baritoday.it - Pellegrinaggio ai luoghi santi di Assisi e Cascia con la parrocchia San Nicola di Catino La Chiesa di Sanorganizza l'11 e 12 maggio 2025 unaidi S. Francesco adSanta Rita a Roccaporena e. PER INFORMAZIONJRIVOLGERSI al Capo gruppo del Gruppo di Preghiera di P. Pio Gino Picciotti 0805337797 - 3475972338 🔗 Baritoday.it

