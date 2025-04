Pedone investito sulla Vignolese è grave

grave incidente nel pomeriggio di ieri a Spilamberto sulla Vignolese. A rimanere vittima è stato un 87enne residente in paese – A.R. le sue iniziali – che è stato investito da un'auto nei pressi di un attraversamento pedonale, all'incrocio tra via Vignolese e via Romagna. Ora, l'anziano si trova ricoverato all'ospedale di Baggiovara, in prognosi riservata, a causa dei vari traumi riportati.Secondo una prima ricostruzione dei fatti, da parte della polizia locale dell'Unione Terre di Castelli, il sinistro si è verificato verso le 15,30. L'87enne stava appunto attraversando la strada su un percorso pedonale, quando una Opel Karl condotta dalla 28enne B.P., residente a Spilamberto, lo ha travolto. L'anziano è rovinato a terra e subito le sue condizioni sono apparse gravi. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 con l'ambulanza e l'auto medicalizzata, che hanno trasportato l'uomo all'ospedale, e le pattuglie della polizia locale dell'Unione Terre di Castelli, per i rilievi di legge.

