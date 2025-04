Pedemontana il sindaco di Bovisio Masciago chiede 53 milioni | per l’opposizione arriva tardi

Pedemontana: il sindaco di Bovisio Masciago ha fatto formale richiesta a Regione Lombardia di 5,3 milioni per le opere compensative, sostenendo che al suo Comune finora siano arrivate solo briciole. Ma l’opposizione non ci sta: “Il sindaco Sartori della Lega - si legge in. 🔗 Monzatoday.it - Pedemontana, il sindaco di Bovisio Masciago chiede 5,3 milioni: per l’opposizione arriva tardi Continua il dissidio su: ildiha fatto formale richiesta a Regione Lombardia di 5,3per le opere compensative, sostenendo che al suo Comune finora sianote solo briciole. Manon ci sta: “IlSartori della Lega - si legge in. 🔗 Monzatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Marco Magagna ucciso a Bovisio Masciago, udienza al Riesame contro i domiciliari a Stella Boggio: “Torni in carcere” - Bovisio Masciago (Monza Brianza), 9 febbraio 2025 - Si terrà il 24 febbraio al Tribunale del Riesame di Milano l'udienza di discussione del ricorso presentato dalla Procura di Monza per fare tornare in carcere Stella Boggio, la 33enne di Bovisio Masciago che ha ucciso il 38enne impiegato di Arese Marco Magagna dopo l'ennesima lite avvenuta la notte dell'Epifania nella mansarda di lei dove vivevano. 🔗ilgiorno.it

Stella Boggio non uccise Marco Magagna per legittima difesa, le accuse sull'omicidio di Bovisio Masciago - Omicidio di Marco Magagna a Bovisio Masciago: Stella Boggio accusata di omicidio volontario aggravato 🔗notizie.virgilio.it

Tribunale della Pedemontana, Manera a Bassano: «Così smentisce il suo sindaco» - La partecipazione del vicesindaco di Treviso, Alessandro Manera, all’incontro a sostegno della riapertura del Tribunale della Pedemontana a Bassano del Grappa ha aperto un nuovo dibattito politico in città con il consigliere comunale del Pd, Marco Zabai, andato all'attacco con queste parole: «Non... 🔗trevisotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Pedemontana, il sindaco di Bovisio Masciago chiede 5,3 milioni: per l’opposizione arriva tardi; Pedemontana, Bovisio batte cassa: A noi solo le briciole della Regione; Pedemontana, Bovisio Masciago alza la voce: Servono 5,3 milioni per salvare la città; Pedemontana, Bovisio batte cassa: A noi solo le briciole della Regione. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Pedemontana, il sindaco di Bovisio Masciago chiede 5,3 milioni: per l’opposizione arriva tardi - Continua il dissidio su Pedemontana: il sindaco di Bovisio Masciago ha fatto formale richiesta a Regione Lombardia di 5,3 milioni per le opere compensative, sostenendo che al suo Comune finora siano a ... 🔗monzatoday.it

Pedemontana, Bovisio Masciago alza la voce: "Servono 5,3 milioni per salvare la città" - La richiesta è stata inoltrata a Regione Lombardia per far fronte alle opere compensative Lo spettro di Pedemontana sulla Milano Meda continua a far parlare di sé. E nel frattempo, continua a cresce u ... 🔗monzatoday.it

Pedemontana, Bovisio batte cassa: "A noi solo le briciole della Regione" - Il sindaco leghista Sartori chiede al governatore Fontana tutti i 5,3 milioni extra stanziati per la tratta B2 "È l’occasione per riequilibrare il trattamento e far sì che la nostra città non sia anco ... 🔗msn.com