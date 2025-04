Peculato e falso | assolto in appello Matteo Tutino ex medico personale di Rosario Crocetta

appello: l'ex manager dell'azienda ospedaliera Villa Sofia di Palermo, Giacomo Sampieri, e Matteo Tutino, l'ex medico personale dell'ex presidente della Regione Sicilia Rosario Crocetta, sono stati assolti nel processo per il. 🔗 Palermotoday.it - Peculato e falso: assolto in appello Matteo Tutino, ex medico personale di Rosario Crocetta Stangata in primo grado, assoluzione perché il fatto non sussiste in: l'ex manager dell'azienda ospedaliera Villa Sofia di Palermo, Giacomo Sampieri, e, l'exdell'ex presidente della Regione Sicilia, sono stati assolti nel processo per il. 🔗 Palermotoday.it

Assolti in appello Matteo Tutino e il manager Giacomo Sampieri - I giudici della Corte d’Appello hanno ribaltato la sentenza di primo grado e assolto l’ex primario del reparto di Chirurgia maxillo-facciale di Villa Sofia Matteo Tutino e Giacomo Sampieri, ex […] ... 🔗blogsicilia.it

