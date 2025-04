Pechino Express | che fine ha fatto il cane Botox? La rivelazione degli Estetici è commovente

Pechino Express sta attirando l'attenzione per quella che è uno dei reality game più amati della televisione italiana, ma nell'ultima puntata andata in onda, l'ottava del 24 Aprile 2025, c'è stato qualcosa che ha sconvolto i partecipanti e gli spettatori con loro. La coppia degli Estetici, composta da Giulio Berruti e Nicolò Maltese, ha interagito con un cane randagio, soprannominato dai due con il nome di Botox, che ha dormito con loro e li ha seguiti per un poco lungo la tappa nepalese.Il problema si è venuto a creare quando il duo ha dovuto lasciarlo per proseguire la gara, guardandolo mentre tentava di seguirli rincorrendo la vettura che li stava trasportando e commuovendo il popolo del web. La scena è stata incredibilmente strappalacrime, per gli stessi giocatori che si sono lasciati andare a un pianto per aver abbandonato l'amico a quattro zampe.

